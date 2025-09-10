未來一週持續紅通通! 北市明高溫飆38度 熱帶擾動曝光

台北市明天不排除出現38度高溫。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/09/10 19:31

〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週多雲到晴，留意午後雷陣雨。中央氣象署預報，明天大台北、中南部山區可能達36度以上，台北市不排除出現38度高溫。

氣象署預報員張竣堯表示，週四（11日）至週六（13日）西半部地區及其他山區局部短暫雷陣雨，週五、週六台東、恆春半島也有局部短暫陣雨。

下週日（14日）至下週二（16日）太平洋高壓增強。張竣堯指出，午後降雨區域限縮至大台北、南部地區及其他山區，請留意局部短暫雷陣雨。其中下週一、週二台東及恆春半島有零星短暫陣雨。

下週三轉為偏東風環境。張竣堯表示，花東、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯說明，今天午後部分地區出現大豪雨，太平洋高壓勢力將增強，較大雨勢機率降低，環境正在逐漸轉乾的過程。另外，未來一週熱帶擾動發展機會偏低，影響台灣機率不高。

氣溫方面，未來一週各地高溫普遍落在32至35度，局部近山區、都會區有機會達36度以上；明天大台北地區、中南部山區有機會達36度以上，台北市不排除出現38度高溫，提醒民眾外出補充水分、注意防曬。

至於首波鋒面是否下週報到，張竣堯表示，目前預報資料不確定性仍高，預估下週後期還是以偏東風環境為主，是否轉東北風待觀察。

中央氣象署10日預報未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

