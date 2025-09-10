為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    未來一週持續紅通通! 北市明高溫飆38度 熱帶擾動曝光

    台北市明天不排除出現38度高溫。（資料照，記者塗建榮攝）

    台北市明天不排除出現38度高溫。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/09/10 19:31

    〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週多雲到晴，留意午後雷陣雨。中央氣象署預報，明天大台北、中南部山區可能達36度以上，台北市不排除出現38度高溫。

    氣象署預報員張竣堯表示，週四（11日）至週六（13日）西半部地區及其他山區局部短暫雷陣雨，週五、週六台東、恆春半島也有局部短暫陣雨。

    下週日（14日）至下週二（16日）太平洋高壓增強。張竣堯指出，午後降雨區域限縮至大台北、南部地區及其他山區，請留意局部短暫雷陣雨。其中下週一、週二台東及恆春半島有零星短暫陣雨。

    下週三轉為偏東風環境。張竣堯表示，花東、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    張竣堯說明，今天午後部分地區出現大豪雨，太平洋高壓勢力將增強，較大雨勢機率降低，環境正在逐漸轉乾的過程。另外，未來一週熱帶擾動發展機會偏低，影響台灣機率不高。

    氣溫方面，未來一週各地高溫普遍落在32至35度，局部近山區、都會區有機會達36度以上；明天大台北地區、中南部山區有機會達36度以上，台北市不排除出現38度高溫，提醒民眾外出補充水分、注意防曬。

    至於首波鋒面是否下週報到，張竣堯表示，目前預報資料不確定性仍高，預估下週後期還是以偏東風環境為主，是否轉東北風待觀察。

    中央氣象署10日預報未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    中央氣象署10日預報未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播