花嶼發電廠漏油污染港區 環保局、望安公所急放吸油棉圍堵

花嶼漁港油污事件，環保局請安檢所人員佈放吸油棉。（澎湖縣環保局提供）

2025/09/10 19:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣花嶼漁港6日發現海面出現油污情形。經調查，初步研判為花嶼發電廠地下輸油管線破裂滲出柴油造成港區海洋污染。岸巡人員第一時間已佈放索狀吸油棉進行圍堵，並使用片狀吸油棉執行油污吸附，環保局持續補充污染應變吸附資材，供岸巡人員持續清除作業。望安鄉公所也協調中油提供吸油棉及攔油索，投入海洋救援行列。

花嶼發電廠已緊急關閉地下輸油管線，後續將全面規劃更換，以提升供油安全。另環保局長蔡淇賢已指派土壤及地下水執行人員前往現場緊急應變，採樣及土壤TPH快篩，以釐清土壤是否受油品污染，並進一步採取應變行動。

油污目前已獲初步控制，環保局正持續監控海域狀況，並追蹤望安鄉公所後續管線修繕進度，降低對海洋環境之影響。由於污染源為台電所委託設置在花嶼自營發電機，因輸油管不明原因損壞，造成漏油至使花嶼港區海面受油污污染。

身為委管單位的望安鄉長許賢德得此訊息，立即緊急應變處理，聯絡中油望安加油站站長陳朝虹，提供吸油棉及攔油棉給望安鄉公所，送至花嶼攔阻油污擴散而影響海洋生態，許賢德感謝中油急難時伸出援手，協助花嶼維護海洋生態資源。

花嶼港攔油所拉起，防止油污擴散。（澎湖縣環保局提供）

