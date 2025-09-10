洗衣機故障只能花錢修？ 胡采蘋分享「這招」20分鐘成功救回

遇到家電故障，民眾大多會請專業水電師傅或送回廠商處理。示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者吳佩樺攝）

2025/09/10 20:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾遇到家電故障，大多會花錢請專業水電師傅或送回原廠處理。財經網紅胡采蘋分享，她家洗衣機面板日前故障，致電給水電師傅說明而被判定「面板損壞掉」需花錢更換，後來她遲遲沒有時間預約，於是上網下載說明書自救，竟成功花了20分鐘解決這個困擾。

胡采蘋8日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文分享，家中洗衣機壞了好幾個禮拜，但水電師傅有固定的上班時間，加上自己工作繁忙，於是她先打電話報修，並如實告知師傅洗衣機螢幕顯示「erro（3位數）」，對方回覆是這是發生面板故障，需花數千元更換。然而，她工作時間難以配合師傅可到家維修時間，因此遲遲沒修好。

胡采蘋表示，後來她決定自己上網找出洗衣機型號的電子說明書，並發現內容有清楚列出洗衣機顯示這種故障碼的對應排除流程，並得知故障碼竟然只是「排水孔堵塞」，最後她按照說明書操控後，僅花了20分鐘就成功排除障礙。胡采蘋還透露，「說明書列出的所有代碼裡，根本沒有『面板壞掉』這一項。」

胡采蘋也笑稱，這次是她採用「阿信模式」換來的小成就，也呼籲大家，如果能自己檢查損壞的家電就先查，並強調家電的說明書不要亂丟，也不要把說明書拿來當計算紙，最後都看不到上面的字。另外，讓自己看得懂錯誤碼、平時給家電進行基本保養，能大大省下自己的荷包與時間，真的無法自救再請專業人士處理。

文章曝光後，掀起網友熱烈討論，不少人留言指出盲點，「面板壞掉就不會有字了啊」、「面板壞掉怎麼還能顯示錯誤碼？」、「可以看得到螢幕代碼，不就是面板沒故障嗎？」，還有人分享各種保養小訣竅，像是沒有紙本說明書，多數廠商官網都有PDF可下載；滾筒機常見的下方排水孔需定期清潔，不然雜物卡住易觸發故障。

另外，如果真的要請維修師傅到府檢修，務必先確認「原廠」身分、索取正式單據與報價明細，避免資訊不對稱而吃虧；還有網友建議，可以直接用說明書上的原廠客服電話叫修，或先把型號與錯誤碼，拿去給AI或搜尋引擎查核，可避免多花冤枉錢。

