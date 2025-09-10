為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新埔義民廟放水燈 邀好兄弟明天來吃普度大餐

    義民節進入倒數計時，今天傍晚在鳳山溪畔施放水燈。（記者黃美珠攝）

    義民節進入倒數計時，今天傍晚在鳳山溪畔施放水燈。（記者黃美珠攝）

    2025/09/10 19:10

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新埔褒忠亭義民廟建廟237周年義民祭典將在明天（11日）登場，昨天豎起燈篙，招引陸域孤魂到場接受普度，今天傍晚近5點，關西聯庄輪值祭典區信眾也在祭典委員會主委羅吉平、副主委吳祥光等人帶領下，手捧著水燈，徒步來到褒忠大橋下的鳳山溪水域完成施放水燈儀式，邀請水域孤魂野鬼明天到義民廟「作客」，參加普度宴席。

    關西聯庄今年出動15支水燈排，數量之多是歷年之最，也象徵15大聯庄每年輪值祭典，當水燈排一字在褒忠大橋上排開、立起且點燈，顯得格外閃耀，雖然現場一度雨點襲來，仍吸引很多人搶拍。

    此外，今年信眾施放的水燈數量也堪稱歷年之最；而受近日山區多午後雷陣雨影響，鳳山溪水格外湍急，祭典委員會們為了確保安全，請信眾同樣一字排開，大家手把手將水燈一路從岸上傳送到溪畔，當水燈下水的瞬間，不少人異口同聲輕聲道出「順風、順水」祈求風調雨順的祝願。

    現場還有做阿公的，特別牽著年約國小的孫兒一起捧著水燈走到鳳山溪旁，殷殷叮嚀孩子如何兼顧腳下安全和成功施放水燈入溪，順勢告訴孫兒施放水燈的意涵，每個細節都呼應著義民祭典代代相傳的精神，也因此「秒殺」很多在場者手機或相機的電力。

    新竹縣新埔褒忠亭義民廟義民祭關西聯庄信眾，今天傍晚手捧水燈徒步到鳳山溪畔施放。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔褒忠亭義民廟義民祭關西聯庄信眾，今天傍晚手捧水燈徒步到鳳山溪畔施放。（記者黃美珠攝）

    信眾帶著孫兒放水燈，讓年輕孩子親身體驗義民祭。（記者黃美珠攝）

    信眾帶著孫兒放水燈，讓年輕孩子親身體驗義民祭。（記者黃美珠攝）

    明天就是義民節義民祭典，今天傍晚輪值祭典的關西聯庄信眾們舉行放水燈儀式。（記者黃美珠攝）

    明天就是義民節義民祭典，今天傍晚輪值祭典的關西聯庄信眾們舉行放水燈儀式。（記者黃美珠攝）

    充滿神秘感的水燈在鳳山溪上漂流，吸引許多人搶拍。（記者黃美珠攝）

    充滿神秘感的水燈在鳳山溪上漂流，吸引許多人搶拍。（記者黃美珠攝）

    熱門推播