「全台最短老街」竹編天幕完工啟燈 點亮銀河夜景

台南左鎮老街打造竹編天幕，並垂掛竹藝創作，將傳統產業精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/10 18:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕長度不到百米的台南左鎮老街，號稱「全國最短」，純樸風情卻很吸引人，知名雕塑家林昭慶進駐，推動地方創生，30位學員結合式微的傳統工藝，以半個月的時間，聯手打造了別具特色的竹編天幕，並垂掛系列作品，正式啟燈後，猶如銀河夜景被點亮，增添浪漫詩意，令遊客流連。

林昭慶進駐左鎮後，設置「常在文創空間」，並透過潛進式藝術，協助地方社區營造，從今年初起，開始為老街進行天幕布置工程，且決定每季一換，持續形塑觀光亮點，時序入秋，全新推出竹工藝創作，精彩呈現。

常在文創空間奉茶人陳莉莉表示，協作者來自各行業，是左鎮第一批接受竹編課程的學員，包含20歲的年輕上班族，到已屆7旬的退休阿嬤，培訓後，都要考工藝師執照，大家聯手打造特色天幕，並掛上提籃等傳統生活器物，以另類的「期中成果展」，合力完成藝術街景，為老街注入新活力。

陳莉莉說，學員由常在自費培訓，120小時的課程，邀請竹工藝名家徐碧霞老師、助理老師張小芬，以及林昭慶進行專業指導，天幕編織完成後，讓街區變身充滿文化氣息的展演空間，夜幕低垂時，燈光映照下如同銀河流瀉，為靜謐的聚落增添一抹詩意，也呈現左鎮人的生活美學。

陳莉莉提到，天幕長度約85公尺，包含六角編、四角編、三角編，還有斜紋編、輪口編等，垂掛的作品上百件，讓傳統產業以藝術展演的形式重現於老街，左鎮人用竹子打造出自己專屬的星河，也為地方創生寫下全新的篇章，歡迎各界一起來遊賞。

台南左鎮老街打造竹編天幕，並垂掛竹藝創作，啟燈後，景致迷人。（記者吳俊鋒攝）

台南左鎮老街打造竹工藝的天幕創作，啟燈後，被形容為照亮銀河夜空。（記者吳俊鋒攝）

台南左鎮老街結合式微的傳統產業，打造別具特色的竹編天幕。（記者吳俊鋒攝）

