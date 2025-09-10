台南特色農遊 3農村再生社區推蓮田焢窯、稻草編、抓泥鰍

台南白河區草店社區、後壁區長安社區及西港區金砂社區推出特色農遊，展示稻草編、蓮藕粉等社區產品。（記者楊金城攝）

2025/09/10 19:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南市有106個農村再生社區，遍布山、海及平原，各有不同的特色，白河區草店社區、後壁區長安社區及西港區金砂社區推出特色農遊，展現農村再生的文化魅力、提升農業觀光軟實力，歡迎民眾報名感受農村的多元風貌與農事體驗樂趣，支持農再社區產業永續經營。

白河區草店社區居民大多以務農維生，主要種植蓮花及水稻，社區積極推動農村再生，近年來規劃多條農村遊程，引領遊客深入體驗在地農村文化。草店社區將在9月21日舉辦蓮田千人焢窯活動，有挖蓮藕、農夫市集及蓮田焢窯。

後壁區長安社區以生產優質稻米為主，居民善用收割後的稻草發展出獨特的稻草工藝，9月27日將舉辦芙蓉埤畔的餐桌暨採果農村深度體驗，有稻草文創DIY、稻米創意美食體驗、青皮椪柑採果及米食風味餐。

西港區金砂社區近些以花旗木賞花季打開知名度，將在9月27、28日舉辦樂活花旗遊金砂活動，社區推出泥巴戰、抓泥鰍、皮雕DIY、造型氣球DIY及焢窯，展現特色農遊。

