為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南特色農遊 3農村再生社區推蓮田焢窯、稻草編、抓泥鰍

    台南白河區草店社區、後壁區長安社區及西港區金砂社區推出特色農遊，展示稻草編、蓮藕粉等社區產品。（記者楊金城攝）

    台南白河區草店社區、後壁區長安社區及西港區金砂社區推出特色農遊，展示稻草編、蓮藕粉等社區產品。（記者楊金城攝）

    2025/09/10 19:04

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市有106個農村再生社區，遍布山、海及平原，各有不同的特色，白河區草店社區、後壁區長安社區及西港區金砂社區推出特色農遊，展現農村再生的文化魅力、提升農業觀光軟實力，歡迎民眾報名感受農村的多元風貌與農事體驗樂趣，支持農再社區產業永續經營。

    白河區草店社區居民大多以務農維生，主要種植蓮花及水稻，社區積極推動農村再生，近年來規劃多條農村遊程，引領遊客深入體驗在地農村文化。草店社區將在9月21日舉辦蓮田千人焢窯活動，有挖蓮藕、農夫市集及蓮田焢窯。

    後壁區長安社區以生產優質稻米為主，居民善用收割後的稻草發展出獨特的稻草工藝，9月27日將舉辦芙蓉埤畔的餐桌暨採果農村深度體驗，有稻草文創DIY、稻米創意美食體驗、青皮椪柑採果及米食風味餐。

    西港區金砂社區近些以花旗木賞花季打開知名度，將在9月27、28日舉辦樂活花旗遊金砂活動，社區推出泥巴戰、抓泥鰍、皮雕DIY、造型氣球DIY及焢窯，展現特色農遊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播