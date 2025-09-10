為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    海管處攜手公視 台語版澎湖南方四島紀錄片登電視螢幕

    《褒出海島人生》紀錄片搭配台語配音公共電視台播放。（海管處提供）

    2025/09/10 18:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕內政部國家公園署海洋國家公園管理處近年完成紀錄片《岩/時：澎湖南方四島玄武岩與豐盛生命》及《褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶》，分別榮獲休士頓國際影展金獎與銀獎的殊榮。海管處除在官方 YouTube 頻道上架影片外，更與公共電視台合作，讓紀錄片走進家庭電視螢幕，分享給更多觀眾。

    海管處提到，2024 年公視台語台參加海管處紀錄片特映會後，深受內容感動，主動聯繫表示願意協助台語配音與雙字幕製作，讓紀錄片登上電視螢幕，方便更多觀眾收看。《褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶》已有前澎湖縣政府文化局副局長洪敏聰協助閩南語（澎湖腔）配音，公視台語台進一步製作台華文雙字幕；而《岩/時：澎湖南方四島玄武岩與豐盛生命》則進行專業台語配音與雙字幕製作，更貼近台灣觀眾的語言與文化。

    海管處說，文化與自然同樣是國家公園最珍貴的資產。此次與公共電視攜手，不僅是影像作品的推廣，更是文化交流與自然保育的雙重展現。紀錄片將於公視台語台、公視主頻道及小公視陸續播出，帶領觀眾認識澎湖南方四島的人文與地景，從語言到影像，都能感受到島嶼生命力深刻震撼。

    海管處說明，公視台語台將於 9月13日晚間11時首播《褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶》；9月20日晚間11時首播《岩/時：澎湖南方四島玄武岩與豐盛生命》。

    《岩／時》紀錄片也將在公共電視台語播放。（海管處提供）

