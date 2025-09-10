為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    牛隻供應吃緊！米其林必比登「西羅殿牛肉湯」9/15起週休二日

    獲《米其林指南》必比登推介的台南「西羅殿牛肉湯」。（資料照）

    2025/09/10 19:08

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台南牛肉湯被譽為在地指標美食，吸引無數饕客專程造訪，但近來因牛隻供應吃緊，讓不少業者面臨進貨壓力，甚至傳出營業調整。獲得《米其林指南》必比登推介的「西羅殿牛肉湯」，也宣布將自9月15日起改為「週休二日」，消息一出引發討論。

    西羅殿牛肉湯昨（9日）在臉書粉專公告，配合政府檢驗食安合格的「台南善化屠宰場」，因牛隻不足，決定從9月15日起，每週一、二公休兩天，週三至週日則維持正常營業，並強調「新鮮才有營業、台灣牛就是青」，對造成不便也向顧客致歉。

    西羅殿位於台南市北區公園南路，開業逾20年，是當地人氣名店，2023年更首度入選《米其林指南》必比登推介。招牌牛肉湯以牛大骨、牛腩、洋蔥等熬煮成清甜湯頭，搭配現沖薄切牛肉，口感軟嫩鮮美，常吸引饕客一早排隊。

    對於名店也被迫「週休二日」，不少網友直呼，「難怪最近ㄧ些店家都在周休二日啊」、「台灣最好喝的牛肉湯，最好吃的肉燥飯」、「有品質才敢休息」。

    圖
    圖
