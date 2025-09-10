紓解大溪老街塞車 台4線進出大溪橋頭停車場改單行道

為改善大溪橋頭塞車問題，原台四線往橋頭停車場道路從雙向通車，改為只出不進的單向通車，至於進入停車場則改由石門水庫防淤道路。（記者謝武雄攝）

2025/09/10 18:42

〔記者謝武雄／桃園報導〕為紓解大溪老街塞車情況，交通局將民眾車輛導引至大溪橋頭停車場，然後步行到老街，也導致該路口假日塞車情形嚴重，為此市府交通局進行大溪橋頭交通動線整體規劃案，配合水務局施工的「大嵙崁防淤道路」，將進出的動線改為單向通車，並於今日開始實施，讓行車動線更順暢。

由於大溪老街停車位稀少，交通局除針對大溪市區停車改為累進費率外，也引導車輛停放在大溪橋頭停車場，然後步行通過大溪橋搭電梯前往中正公園，此外，通往中庄調整池的防汛道路也開放作為往桃園的替代道路，只是每逢例假日台4線塞車情形嚴重，武嶺橋塞車車流可回堵到大溪橋，加上進出停車場及往中庄調整池防汛道路車流，讓塞車情況更嚴重。

請繼續往下閱讀...

為此，交通局調整進出動線，以往台4線（瑞安路一段）進出大溪橋頭停車場雙向通車，改成只出不進的單向通車，至於要進入橋頭停車場車輛，必須往崁津大橋方向，至下一個路口左轉至新設防淤道路然後繞著停車場走一圈左轉可進入停車場。

交通局專門委員巫秀堅表示，以往排隊進入停車場車輛會占用車道，導致往防汛道路車輛必須逆向行駛，與離開停車場車輛爭道而險象環生，改變動線規劃後，車輛不會有爭道衝突情形，另由石門水庫往桃園方向車輛也可以提前進入防淤道路繞著停車場走一圈，右轉往防汛道路。

為改善大溪橋頭塞車問題，原台四線往橋頭停車場道路動線從新規劃，改為單向通車方式進出，圖為路線圖。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法