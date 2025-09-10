為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    核三廠核安演習 首次納入旅宿業者實施收容安置

    旅宿業者表示，可提供41間房間收容，並引導避難，讓其住宿停留。（記者黃宜靜攝）

    旅宿業者表示，可提供41間房間收容，並引導避難，讓其住宿停留。（記者黃宜靜攝）

    2025/09/10 18:27

    〔記者黃宜靜／屏東報導〕台電核三廠與鄰近地區、屏東縣枋寮鄉，9日起一連3天舉行核安31號演習，首日演練於核三廠內進行，今日則進行民眾疏散演練；今年演練首次有旅宿業者實施收容安置，提供空間引導避難。

    核安會辦理「核安第31號演習」，今日9時30分核三廠所在地—恆春鎮大光里，發送核子事故預警訊息，並搭配災防告警細胞廣播服務（CBS）、手機簡訊（LBS）等管道通知，民防團在大光里活動中心集結，防災士前往弱勢族群家中，協助視、聽障等身心障礙族群疏散，同時也逐戶確認居民，並張貼「已被通知疏散」標示。

    自緊急應變計畫區疏散民眾，部分民眾選擇依親，部分民眾則須至政府規劃的避難收容處所，此次首次有枋寮旅宿業者，加入演習；旅宿業者表示，可提供41間房間收容，並引導避難，讓其住宿停留。

    今日核安演習最後地點為南灣海灘，依據屏東縣核子事故區域民眾防護應變計畫，當核子事故達緊急戒備事故基準，公有遊憩場所即關閉、進行遊客勸離。

    屏東縣政府表示，此次演習動員中央及地方超過30個單位，參與演習人數逾2000人，共同模擬核三廠除役過渡階段，發生天災結合核子事故的複合情境，展現「韌性台灣」的在地實踐。

    核三重啟公投案因同意票未達門檻被否決，但公投後台電宣布將依法執行核三自我安全檢查；對此，周春米接受媒體聯訪時回應，台電一定要負起責任，自己要做自我的安全檢查，它們也已經計劃逐步進行中。至於被記者問起是否反對，她則沒有回應。

    自緊急應變計畫區疏散民眾，部分民眾選擇依親，部分民眾則須至政府規劃的避難收容處所，此次首次有枋寮旅宿業者，加入演習。（記者黃宜靜攝）

    自緊急應變計畫區疏散民眾，部分民眾選擇依親，部分民眾則須至政府規劃的避難收容處所，此次首次有枋寮旅宿業者，加入演習。（記者黃宜靜攝）

    依據屏東縣核子事故區域民眾防護應變計畫，當核子事故達緊急戒備事故基準，公有遊憩場所即關閉、進行遊客勸離。（記者黃宜靜攝）

    依據屏東縣核子事故區域民眾防護應變計畫，當核子事故達緊急戒備事故基準，公有遊憩場所即關閉、進行遊客勸離。（記者黃宜靜攝）

    依據屏東縣核子事故區域民眾防護應變計畫，當核子事故達緊急戒備事故基準，公有遊憩場所即關閉、進行遊客勸離。（記者黃宜靜攝）

    依據屏東縣核子事故區域民眾防護應變計畫，當核子事故達緊急戒備事故基準，公有遊憩場所即關閉、進行遊客勸離。（記者黃宜靜攝）

