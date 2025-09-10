小烏來旅館用地卡在原保地 桃市尋求中央解套

復興區羅浮里長廖國達認為，市府積極開發小烏來溫泉，但配套措施不足，導致沒有觀光飯店，停車場也不夠。（記者謝武雄攝）

2025/09/10 18:33

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府今下午在救國團青年活動中心舉行復興區政座談會，羅浮里長廖國達等人認為，市府積極開發小烏來溫泉，但配套措施不足，導致沒有觀光飯店，停車場也不夠；對此，都市發展局主秘劉怡吟表示，「小烏來特定風景區」都市計畫通盤檢討已大致完成，但規劃的旅館用地夾雜原住民保留地，在法規上有所限制，需要再和中央協調。

廖國達表示，「小烏來特定風景區」多年未進行整體性通盤檢討，現行分區規劃已與實際觀光發展及地方需求有所落差，尤其是市府持續推廣觀光，但明顯配套措施不足，為配合觀光趨勢與在地原民部落發展需求，呼籲市府檢討現行特定風景區土地使用分區、公共設施配置與觀光動線規劃，以提升區域整體發展潛力。

劉怡吟表示，小烏來風景特定區都市計畫已完成檢討，2022年6月27日公告實施，並透過市地重劃取得1.17公頃停車場用地等公設用地及2.27公頃旅館區，但執行重劃作業時，發現旅館用地裡面有原住民保留地，依法是不能併入重劃，這部分已經請原民會協助；市長長張善政表示，也會請選區立委邱若華和中央協調。

風景管理處處長廖育儀表示，市府於2021年擬定小烏來風景特定區旅館區細部計畫案，隔年已完成公展程序，目前由地政局執行市地重劃作業，今年8月羅浮部落會議出席民眾支持計畫推動，後續還有環評及水保事項，會持續與地方說明溝通。

