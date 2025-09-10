為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    看好台灣市場 阿聯酋航空「台北─杜拜」航班數倍增

    阿聯酋航空台灣總經理勝利（Nasser Bahlooq）指出，台灣飛往歐洲及阿拉伯聯合大公國的需求成長，因此增加「台北─杜拜」航班。（記者蔡昀容攝）

    2025/09/10 18:00

    〔記者蔡昀容／台北報導〕來自阿拉伯聯合大公國的航空公司，近期增加對台航班。阿聯酋航空8月起增設每日第二班「台北─杜拜」直飛航班，提升客貨運運能；阿提哈德航空9月開航「台北─阿布達比」航線。阿聯酋航空表示，有其他航空公司投入，顯示台灣市場正在成長；台北出發旅客以轉機至歐洲為大宗，不過近年以杜拜為目的地人數有增加趨勢。

    阿聯酋航空台灣總經理勝利（Nasser Bahlooq）今天受訪指出，台灣飛往歐洲及阿拉伯聯合大公國的需求持續成長，因此「台北─杜拜」航班從原本的每日1班，今年8月起增至每日2班，由A380與波音777客機營運，同時也拓展貨運服務。

    勝利觀察，從台灣出發的旅客，主要以歐洲為最終目的地，最常到訪包括巴塞隆納、馬德里、蘇黎世，也有旅客會經杜拜前往開羅或美洲。近年以杜拜為最終目的地的人數有增加趨勢，他們樂見這樣的變化。

    阿提哈德航空本週投入台灣市場。勝利直言，阿聯酋與阿提哈德是長期競爭關係，如今阿提哈德也開航台北航線，顯示台灣是快速成長的市場，台灣與中東聯繫更多，也提供旅客更多不同航空選擇。

    勝利表示，全球航空產業相當競爭，阿聯酋航空名列前茅，長期以來跟自己比較，持續進化產品及服務，期待能帶給台灣旅客不一樣的體驗。

    貨運方面，阿聯酋航空SkyCargo每週提供約450噸貨運運能，透過每日2班「台北─杜拜」客運航班，及每週往返「杜拜阿勒馬克圖姆國際機場─台北─河內」的波音777-F全貨機航班，協助台灣企業連結全球150多個城市的客戶與供應商。

    阿聯酋航空SkyCargo台灣貨運經理林曉峰表示，阿聯酋每週提供約450噸貨運運能，優勢在於深夜11時50分及12時30分起飛，抵達杜拜後銜接飛往倫敦航班，有利於時效性高的貨物；主要自台灣出口產品是半導體、電腦零件設備、AI伺服器專用架、醫療器材與汽車零配件，進口則包含新鮮鮭魚、鮮花及藥品。

