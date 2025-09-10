挖礦?嘉義布袋無人三合院電費25萬元 台電致歉：資料輸入錯誤

網友爆料，布袋老家竟收到25萬元的電費帳單，超傻眼。（截取自爆料公社）

2025/09/10 18:06

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名網友在「爆料公社」貼文爆料，嘉縣布袋鎮老家的三合院，已經沒人居住，8月親戚接到電費帳單竟高達25萬元，該網友直呼「又不是挖比特幣，這電費也太誇張了！」經向台電查詢，實際上只要繳300餘元。

台電嘉義區營業處回應，因換新裝電表後，抄表資料輸入發生錯誤，導致系統開立帳單金額偏高，已立即更正，向用戶致歉。

請繼續往下閱讀...

該網友貼文指出，布袋農村老家僅偶爾親戚回去整理、已沒人住，今年7月丹娜絲颱風還把屋頂全掀飛，結果最近親戚收到通知，自動扣繳電費的戶頭餘額不足，仔細看了8月帳單，電費高達25萬多元。

該網友說，向台電查詢發現度數被算錯，實際只要付300餘元，同村的阿公阿嬤已經好幾戶去繳了上萬元的電費帳單，讓人超傻眼，他呼籲網友「每期電費帳單使用銀行自動轉帳的務必要留意」，保障自己權益。

台電嘉義區營業處回應，因換裝新電表後抄表資料輸入發生錯誤，加上颱風過後，人員忙於災後搶修與維護工作，未及時更正，發現後，已立即辦理更正，並已向用戶致歉。

台電嘉義區營業處對此深感抱歉說，將檢討改進，加強抄表與表務人員教育訓練、強化報表檢核機制，並針對同期換裝電表帳單全面檢視，確保資料正確，建立更嚴謹的追蹤與管控流程，避免類似情況再發生。提醒用戶，若電費帳單異常，可透過各服務中心（所）或客服專線反映，將立即處理並協助釐清。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法