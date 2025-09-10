公館圓環開拆 北捷9/13~10/31祭票價優惠「回饋30％」

配合公館圓環及地下道施工，台北市政府、台北捷運公司祭出優惠措施。（台北市交通局提供）

2025/09/10 17:50

〔記者董冠怡／台北報導〕配合公館圓環及地下道施工，台北市政府、台北捷運公司今宣布，9月13日起至10月31日止，每日早上6點至9點、下午5點至晚上8點，持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡等）搭乘捷運，進出站一端於松山新店線（綠線）萬隆站至新店站（含小碧潭站），而且另一端為其他車站，當月扣款金額加總後可享30%回饋金、次月5日起發放，可至捷運車站詢問處旁票卡查詢機靠卡領取。

交通局表示，北捷於施工期間提供松山新店線乘車優惠，9月13日至10月31日、每日上午6點至9點及下午5點至晚上8點，持電子票證搭乘捷運，進站或出站一端在松山新店線的萬隆、景美、大坪林、七張、新店區公所、新店、小碧潭站，而且另一端為其他車站，該趟次交易享有乘車優惠。

北捷指出，回饋金採每月實際扣款金額加總後回饋30%，無條件進位至整數，9月回饋金領取期限為10月5日至10月31日、10月回饋金領取期限為11月5日至11月30日，逾期未領不予補發。

舉例來說，A先生在符合上述指定搭乘及回饋方式下，於9月13日至9月30日實際扣款1000元，10月5日至10月31日可至各車站查詢機，靠卡領取300元（自動加值卡片中）。

不適用這次優惠的情況，包含進、出站都在萬隆站至新店站範圍內不適用；單程票（深藍色小硬幣狀）、1200定期票不適用；敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，以社福點數折抵當趟車資不適用，不過，如果社福點數用罄，以自身的儲值金扣款就適用。原本實施的常客優惠則照常，不受影響。

