下班注意！10縣市豪、大雨特報

中央氣象署今（10日）17時00分對10縣市發布豪、大雨特報。（資料照）

2025/09/10 18:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（10日）17時00分對10縣市發布豪、大雨特報，嘉義則發布大雷雨即時訊息。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日雲林縣山區及嘉義縣有局部大雨或豪雨，苗栗、台南至屏東地區及中部山區、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。

大雨範圍包括：苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣；豪雨範圍則落在雲林縣、嘉義縣。

此外，氣象署也針對「嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時00分止。並提醒，強降雨將威脅戶外活動並影響行車安全，山區更要提防坍方、落石及土石流。路面濕滑時，步行與駕駛人應提高警覺，能見度低時務必減速慢行。

大雨範圍包括：苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣；豪雨範圍則落在雲林縣、嘉義縣。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署也針對「嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時00分止。（圖擷取自中央氣象署）

