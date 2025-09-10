為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    加速災後弱勢戶修繕 無償認養廠商減稅免填申請書

    南市列管弱勢戶320戶，市府提供全額補助並優先處理災屋繕。（佳里公所提供）

    南市列管弱勢戶320戶，市府提供全額補助並優先處理災屋繕。（佳里公所提供）

    2025/09/10 18:07

    〔記者楊金城／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所拍板，無償認養弱勢戶的修繕廠商不必再自行填具減稅申請書，由地方政府統一出具證明送財政部國稅局備查，以簡化減稅申請流程、加速弱勢戶修繕。

    前進指揮所表示，過去無償認養弱勢戶修繕的營造廠商，必須自行填具申請書並檢附明細表，流程繁瑣。為加速作業、簡化程序，台南市、嘉義縣、嘉義市政府統一彙整廠商契約與價金清單，共同審議後，再由地方政府出具證明送交財政部國稅局備查，即可適用減稅措施。此舉可大幅降低行政負擔，加快廠商認養修繕的推動。

    丹娜絲災後媒合修繕災屋的工程，目標是9月底前完成修繕，對於弱勢戶並主動提供協助，落實「弱勢優先，不遺落任何一戶」的原則。目前南市受理家園復原慰助金受理5萬2046件，累計核撥4萬5975件、金額達11億8千多萬元。

    其中，損壞面積20平方公尺以上受災戶，中央和地方媒合351家廠商投入修繕，災戶登記媒合意願3570戶，已簽約971戶、完工535戶、施工中257戶。南市列管弱勢戶320戶，市府提供全額補助並優先處理，目前169戶已修繕完成，61戶施工中。嘉義地區則受理6818件，洽定160家廠商投入修繕，登記媒合意願996戶，已簽約141戶、完工63戶、施工中33戶。

    另為加速修繕，政府啟動第二波「修繕媒合獎勵措施」，災戶在10月6日前完成簽約，完工時即可領取1.5萬元尾款獎勵金；針對受災面積20平方公尺以上的弱勢戶，加發10萬元生活支持補助金；受災20平方米以下一般戶加發最高1萬慰助金。

    南市媒合廠商無償修繕弱勢戶災屋。（東山公所提供）

    南市媒合廠商無償修繕弱勢戶災屋。（東山公所提供）

