    首頁　>　生活

    霞海、嘉義城隍廟百年情誼再續 綏靖城隍百年駕前吉勝堂、羅山義和軒入大稻埕

    與台北霞海城隍廟有百年情誼的嘉義城隍廟，今（10日）由董事長賴永川率團隊，北上由綏靖侯城隍尊神，帶領同為百年駕前吉勝堂什家將，與嘉義地區軒社-羅山義和軒北管團北上至大稻埕展演。（台北霞海城隍廟提供）

    與台北霞海城隍廟有百年情誼的嘉義城隍廟，今（10日）由董事長賴永川率團隊，北上由綏靖侯城隍尊神，帶領同為百年駕前吉勝堂什家將，與嘉義地區軒社-羅山義和軒北管團北上至大稻埕展演。（台北霞海城隍廟提供）

    2025/09/10 17:25

    〔記者甘孟霖／台北報導〕與台北霞海城隍廟有百年情誼的嘉義城隍廟，今（10日）由董事長賴永川率團隊，北上由綏靖侯城隍尊神，帶領同為百年駕前吉勝堂什家將，與嘉義地區軒社-羅山義和軒北管團北上至大稻埕展演；台北霞海城隍廟管理人陳文文也將率團南下嘉義，參與「城隍夜巡諸羅城」。

    農曆7月將進入慈悲普度月，也是嘉義市最熱鬧的月份，嘉義城隍廟承襲百年傳統遵循古禮展開城隍中元祭典；從全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡、綏靖聖誕四大主軸。每年更融入不同新意，2025以中元盃電競賽、奇幻嘉義城市AR互動尋寶探險活動啟動中元祭，融入年輕族群及在地文化推廣。

    農曆七月，嘉義城隍廟透過信仰，扭轉大眾對鬼魅的恐懼心態，消弭社會暴戾之氣，儘管鬼門關是農曆7月30，但還有許多逾期未歸的好兄弟在外遊蕩，城隍爺便率領什家將等兵將出來抓鬼，讓陽間恢復安寧；農曆8月2日是嘉義城隍爺的生日，可不允許還有小鬼在外作亂，因此前一天的城隍夜巡和其他地方的遶境意義又有所不同，格外重要。

    為重現嘉義城隍廟與台北霞海城隍廟兩廟百年緣分及情誼，今日賴永川及團隊，由綏靖侯城隍尊神帶領同為百年駕前吉勝堂什家將與嘉義地區軒社-羅山義和軒北管團北上展演（日治時期曾北上大稻埕霞海城隍廟參拜演出），表現嘉義子弟濃厚情誼，也為農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」宗教盛事一同參與共襄盛舉。

    此次夜巡，台北霞海城隍廟管理人陳文文帶領團隊南下參與「城隍夜巡諸羅城」一同與嘉義城隍爺抓鬼，掃蕩在農曆七月逾期未歸的好兄弟，並搭設紅壇恭請霞海城隍老爺眾神及霞海月老同慶，提供南部地區民眾參拜，締造嘉北兩地宗教文化交流。

    與台北霞海城隍廟有百年情誼的嘉義城隍廟，今（10日）由董事長賴永川率團隊，北上由綏靖侯城隍尊神，帶領同為百年駕前吉勝堂什家將，與嘉義地區軒社-羅山義和軒北管團北上至大稻埕展演。（台北霞海城隍廟提供）

    與台北霞海城隍廟有百年情誼的嘉義城隍廟，今（10日）由董事長賴永川率團隊，北上由綏靖侯城隍尊神，帶領同為百年駕前吉勝堂什家將，與嘉義地區軒社-羅山義和軒北管團北上至大稻埕展演。（台北霞海城隍廟提供）

