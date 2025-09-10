環境部鼓勵環保模範 64企業與12人員獲獎

為鼓勵企業善盡社會責任，共同推動環境保護工作，環境部頒發第7屆國家企業環保獎，有64家獲獎，同時也頒發114年度模範環境保護專責及技術人員並表彰12人。（環境部提供）

2025/09/10 17:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕為鼓勵企業善盡社會責任，共同推動環境保護工作，環境部今（10日）頒發第7屆國家企業環保獎，有64家獲獎，同時也頒發今年度模範環境保護專責及技術人員並表彰12人，環境部長彭啓明指出，過去企業將污染防治列末端，如今轉向前端發展永續，企業許多好點子可與政府共同合作，帶動台灣經濟及淨零生活。

國家企業環保獎今年有125家企業參選，獲最大的「巨擘獎」有3家，包含：台積電14B廠透過電子級化學品回收，建立綠色循環體系，同時參與台南市淨零輔導團，協助產業減碳；玉山商業銀行推動「Farm to Table」永續食農轉型，與協助醫療院所雙軸轉型，並開發「消費碳足跡計算器」引導綠色消費；第一商業銀行則是首家離岸風電專案融資的管理銀行，以金融力量支持綠能發展，也推動「都市鳥類安居計畫」守護生物多樣性。其他有8家獲金級獎、23家銀級獎、22家銅級獎與8家入圍獎。

環境部今也同步頒發「114年度模範環境保護專責及技術人員」，則有12人獲表揚，如亞泥公司花蓮製造廠空污防治專員沈志偉，協助產業轉型、取得綠色工廠、強化水泥窯協同處理廢棄物等；嘉義縣鹿草垃圾焚化廠空污防治專員鄧宗岳，近30年實務經驗豐富，主導焚化廠整改，有效升級，亦推動轉型成環境教育設施；國科會竹科廢（污）水處理專員古軒銘，則導入AI與大數據，有效降低加藥量與環境污染，提升除氮系統效能，推動智慧污水處理等。

環境部也統計，參賽企業去年節電量達10.28億度，節水6220萬度，再生能源使用量達3億度，合計減碳量66萬6317公噸，相當於6030座大安森林公園的年碳吸附量，綠色採購97億元，並有97家企業簽署綠色辦公，投入公共環境維護等，也辦理268場淨灘活動，吸1萬3800人次參與、清出55.1公噸海洋廢棄物。

