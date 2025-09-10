三叉山事件80週年安靈 軍機殘骸演成奇特山林外史

三叉山所有的機槍殘骸全被放在嘉明湖旁，由軍機統一收走。（民眾提供）

2025/09/10 17:54

〔記者劉人瑋／台東報導〕今年是終戰80週年，1945年9月10日美軍運送戰俘返國墜機、救援隊也因天災死亡，這場跨國救援行動造成51人喪生、被稱為「三叉山事件」，之後從三叉山到附近著名「天使的眼淚」嘉明湖屢有傳聞，為台灣山林寫下奇特的一筆。

機槍「在山頂漫步」

美軍軍機上的機槍已鏽蝕斑斑，統一搬到嘉明湖旁停機坪並送上機，自此結束它們80年的「山頂漫步」。據記載，載滿機組員及戰俘共25人的轟炸機，在台東廳關山郡北端三叉山東北方約6公里處失蹤，後被發現因撞山爆炸而解體，部分殘餘機體墜落拉庫音溪源頭谷地。當地知名登山協作「熊大」邱彥紘表示，雖說地點泛指拉庫音溪源頭，但機槍所在地離墜機處有數公里，「機槍也飛太遠了吧！怎麼想都不可能」。

請繼續往下閱讀...

有山友指出，傳出失事後數年，有當地人想把槍扛下山卻中途放棄，之後又被大學登山社發現改藏他處，就這樣被人搬來搬去；山友們每次經過，想要祭拜在此的亡靈，「每次都找好久、地點都不一樣，上個月上山也是找了一陣子，原來又換地點了」。原來機槍是被搬來搬去、而不是自己在山頂漫步。

利稻村長胡勝豪說，老一輩曾說過，當年日本軍警組救難隊，帶著大批關山郡阿美族並叫布農族人帶隊，族人發現有颱風要來急忙撤下，找尋樹林躲藏，因此只有布農族人躲過一劫，但還是有些族人喪命山上。

日軍警組搜救隊也罹難

海端鄉代會主席古天來指出，當時日本軍警從現在關山鎮德高里找來許多健壯的阿美族人，但「山上天候劇變，就算再壯也敵不過大自然」，需熟悉山上草木、地形與天候，知道天災來臨何處可躲的獵人才能倖存。傳聞當時喪命的布農族人也只是日警的工人，僅知道如何到達失事現場卻不熟悉躲避的安全處所；後續布農族人與獵人組成第二批救難隊到場時，見到的不僅是先前墜機留下的滿地屍塊，還有首批搜救隊的日本軍警及族人屍體。

胡勝豪表示，如今可由嘉明湖步道前往三叉山，以往交通不便，從利稻部落就難以開車，且從戒茂斯循獵徑上山、十分難走，光是要走到失事地點就極難，非如今登山優閒。雖然以往有數十人在該處喪命，但當地仍是布農族重要獵場，因此族人不以為意、照樣狩獵。

嘉明湖有外星人？

不僅是胡勝豪，連古天來也說「對布農族來說，沒什麼禁忌」，但是在三叉山事件前，族人經過附近的嘉明湖需要快速通過、禁止喧嘩，更不能對湖中擲石頭或飲水，在三叉山、嘉明湖就算再口渴也不能飲用當地水源，對此地極為重視也有禁忌。

胡勝豪說，幾年前傳出有退休警察在嘉明湖拍到外星人、甚至照片被NASA檢驗為真，這時部落才有人想到一位過世耆老年輕時就宣稱，在嘉明湖打獵時看到「一堆獵人的頭燈在天上旋轉」，被族人嘲笑「一定是酒喝太多出現幻覺、現在喝醉又亂講」。胡勝豪猜想，或許老人當年就真的看到飛碟，只是一直沒人相信他。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法