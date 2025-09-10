淡北道路進度約13％ 預計2029年6月完工

新北市淡水河北側沿河平面道路工程現正施工中，預計2029年6月完工。新北市長侯友宜今（10）日前往視察工程進度，（記者黃子暘攝）

2025/09/10 17:05

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市淡水河北側沿河平面道路工程（簡稱淡北道路）現正施工中，預計2029年6月完工。新北市長侯友宜今（10）日前往視察工程進度，侯說，工程進度約13％，此工程分為4個工區進行，施工期間影響交通，盼相關單位排除困難儘量縮短工期。工務局長馮兆麟指出，為降低工程對台2線車流影響，目前在關渡大橋旁同步展開主線高架橋墩施工及台電高壓電纜遷移等重點工程。

侯友宜說，淡北道路工程於去年1月動工，全長5.45公里，規劃雙向四車道，盼透過外環道路導引通過車流離開市區，完工後將可分流新北市淡水區往返台北的車流，紓解台北市大度路與淡水中正東路間的長期壅塞；侯表示，目前淡北道路工程進度13％，預計2029年6月完工，儘管淡江大橋預計明年3月完工通車，也僅能舒緩一部分淡水交通，淡北道路施工也無可避免影響交通，希望相關單位克服困難，在安全無虞情況下力拚縮短工期。

馮兆麟、新建工程處長簡必琦指出，淡北道路施工範圍橫跨雙北，為降低對台2線車流的影響，施工團隊在關渡大橋旁同步展開主線高架橋墩施工及台電高壓電纜遷移等重點工程，工程中主線高架橋懸臂工法工作車也已於9月陸續進場架設，民權路台電高壓電纜則預計於2026年1月完成遷移，整體工程依計劃進行中。

市議員鄭宇恩表示，日前淡金高架橋下工程發生意外挖破瓦斯管線問題，盼施工前先與管線所屬單位確認無虞再施工。

市議員陳家琪指出，施工注重工安之餘，也注重駕駛感受，許多民眾反應施工期間道路品質變差，希望可兼顧道路品質。

