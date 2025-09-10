為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「台南味」來囉！ 首度參加新加坡海鮮展

    台南市長黃偉哲（左）與駐新加坡大使童振源（右）共同為台南展攤宣傳加持。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）與駐新加坡大使童振源（右）共同為台南展攤宣傳加持。（台南市府提供）

    2025/09/10 16:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025新加坡海鮮展（Seafood Expo Asia）」今（10）日開幕式，台南市長黃偉哲率領農業局首次參展，展示台南優質農漁加工品。黃偉哲表示，台南是台灣水產養殖重鎮之一，希望透過此次展會，向世界各國買家推廣虱目魚、台灣鯛等水產加工品，邀請各界品嚐「Taste of Tainan」，並促進國際交流。

    黃偉哲指出，過往台灣鯛出口以美加及中東市場為主，但受美方關稅影響，市府積極開拓多元市場，已成功打入新加坡通路。此次參展希望進一步拓展漁業產品種類，為台南漁民與業者開啟更廣銷售市場與商機。

    南市農業局長李芳林表示，台南農漁產品皆自產自銷、品質新鮮，透過展會向新加坡消費者介紹虱目魚罐頭、香腸、鱻味餅、西瓜綿虱目魚肚湯禮盒及台灣鯛商品，也行銷其他農特產品。他並提到，新加坡「新台灣館」去年開幕，當地消費者已能買到台南農漁產品，此次參展的台灣鯛產品也將在新台灣館中就能購得，館中也將展示此次帶至海鮮展的眾多產品，讓更多新加坡民眾認識台南農漁產。

    2025新加坡海鮮展於9月10日至12日在濱海灣金沙會展中心舉行，以亞洲市場為主題，每年吸引超過340家來自46國的參展商，以及逾4000位來自80國的水產業專家，是國際漁產品交流的重要平台。

    台南力推台灣鯛與虱目魚相關產品。（台南市府提供）

    台南力推台灣鯛與虱目魚相關產品。（台南市府提供）

    開幕活動安排舞龍舞獅為攤位祈求生意興隆。（台南市府提供）

    開幕活動安排舞龍舞獅為攤位祈求生意興隆。（台南市府提供）

