社福攜手企業助受災戶修繕 重建不怕風雨的家

〔記者吳柏軒／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部後，不少受災戶房屋災損嚴重、無家可歸，基督教芥菜種會2個月來持續陪伴15戶家庭，並攜手企業重建其家園，如今已進入收尾階段，也剛好銜接孩子開學，不少志工或「以工帶振」的夥伴也加入牆面粉刷、水電檢修等，讓受災戶不用再害怕風雨，重拾希望。

「那晚，我以為家再也回不來了。」芥菜種會認養童小雯和爸爸在風雨夜裡，因屋頂被吹掀，只能窩在唯一能避雨的角落度過整晚，如今房舍即將重建完成，裂縫補好、牆面煥新，小雯父親說：「孩子一直問我，什麼時候可以回家……」他們心心念念的，就是回到熟悉的房間，回到屬於自己的「家」。

小美媽媽也是芥菜種會服務認養家庭的照顧者，她們家同樣在風災中受創，因參與芥菜種會的「以工帶振」方案，成為災戶復原清潔團隊的一員，協助其他家庭清理廢棄物、粉刷油漆，從中獲得工作機會，為家庭帶來收入，看到小雯與父親的遭遇，她說：「如果沒有芥菜種會，有些災戶可能半年都回不了家。」

芥菜種會表示，颱風災害讓許多孩子一夜之間失去熟悉的居所與安穩的日常，芥菜種會7月底展開家園復原行動，服務範圍涵蓋台南、嘉義、雲林與彰化，進行房舍主結構補強、牆面粉刷與水電檢修等工程，目前有4戶進入工程的收尾階段，全部15戶預計10月完工。

芥菜種會執行長李肇家表示，孩子回到家，希望得到的不只是遮風避雨的地方，更是一個安全、能支持安心成長的環境，芥菜種會提供水電檢修、環境整潔及生活物資照顧，打造穩定就學與成長的居家基礎，此外，也積極展開「家的復原清潔服務」，協助受災家庭完成清潔與廢棄物處理，服務據點遍及嘉義東石、雲林北港及彰化永靖等地。

