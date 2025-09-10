基隆門牌還有以甲乙丙丁命名 明起換發新門牌

基隆市南新街的門牌有以「天干」甲乙丙丁來命名。（記者盧賢秀攝）

2025/09/10 16:36

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市門牌老舊，仁愛區南新街還有200多戶以甲、乙、丙、丁作為門牌地址，連外送員也感到莫名。基隆市明天起從仁愛區開始全面換發19萬餘面的新門牌，就不會有這種罕見的現象了。

基隆市南新街靠南榮派出所後方山側，連棟式公寓蓋在山坡上，道路開闢後，2樓住宅面臨道路，1樓卻變成了地下室，更奇怪的是，2樓以上的地址樓層以甲乙丙丁來命名，有些外送員接單時都感覺霧煞煞；還有中正區靠海的路段，很多門牌出現脫落、污損等情況，影響緊急救援及郵件派送效率。市府已編列預算，明天開始換發仁愛區門牌。

民政處戶政科長羅彩月表示，新式門牌底圖採用基隆意象天際圖，加入郵輪「大船入港」意象，配合基隆的黑鳶飛翔、基隆嶼、主普壇及廟口夜市線條構圖，展現基隆特色，且各區以不同顏色來區分。

羅彩月說，今年預計換發仁愛區、信義區、中正區及中山區共10萬5500面新式門牌，明年則換發安樂區、七堵區及暖暖區共8萬6500面，明年底前全市換發完成。

基隆市明天起從仁愛區開始換發新式門牌。（記者盧賢秀攝）

