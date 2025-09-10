地方牛步農民救命錢卡關！ 農業部公布天災救助送件進度1縣市掛0

丹娜絲風災與連續豪雨造成全台嚴重農損，農業部簡化天災救助申請程序，也呼籲地方政府加速送件速度，讓農民趕快領到救助金。（資料照）

2025/09/10 16:34

〔記者楊媛婷／台北報導〕7月的丹娜絲風災與連續豪雨造成嚴重農損，有農民反應迄今都領無救助金，天災救助是地方政府抽查並核定基層送出的農損勘查後，再送中央確認3天內就撥款，農業部今（10日）首度公布各地方送中央資料進度，苗栗掛0、台中、南投僅12%、19%，農業部呼籲地方加速送出資料。

農業部罕見首度公布各縣市政府天災救助金送件進度！在農業部公布的各縣市統計表中，截至9日為止，農業部已撥付約9.74億元救助金至各公所，桃園、宜蘭、台東、花蓮、嘉義市等7月風災迄今送天然災害現金救助申請到中央，送件並完成核撥進度都達100%；台南、彰化、雲林、嘉義縣、屏東縣等送件到中央並完成核撥金額到區公所比例也都超過6成；苗栗迄今都還沒將申請該縣申請天災救助案件送到中央，台中送件到中央的比例則僅佔該縣市的整體需要救助件數的12.86%，南投則僅19.82%。

農業部說明，依「天災救助辦法」規定，災害公告日起10個工作日內，農、漁民向受災地公所提出申請，30日內由基層公所完成實地勘查；地方政府7日內完成抽查及現金救助核定後，經該部確認即可撥付救助金至公所，為簡化作業措施，若達到氣象參數等條件就可免現勘，並且公所可透過農漁民使用農產業天然災害現地照相APP拍攝之災損照片進行判釋，不一定要現勘。

即使簡化措施，卻仍有農漁民迄今領不到救命錢，甚至誤會是農業部卡住救助金不發放，農業部輔導司副司長陳怡任表示，農業部只要收到地方政府送來的勘災結果，一定會在3天內撥付救助金到公所，但前提是必須先收到「地方政府送來的勘災結果」，如果地方政府遲遲未送，該部也無法發放救助金。

陳怡任表示，部分地方政府可能會待累積到一定的勘災結果後再整批送農業部，呼籲地方政府一有相關資料就可立刻送中央，讓農民趕快領到救命錢。

為利各界瞭解撥付情形，農業部表示，將於每週三在該部官網「近期颱風及豪雨救助與專案輔導措施專區」更新撥款進度，呼籲各地方政府儘速協助辦理相關作業，以利農、漁民取得救助金，早日復耕復養。

農業部首度公布各縣市政府天災救助送件申請進度。（記者楊媛婷翻攝）

