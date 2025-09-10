高市表揚優良教師，陳其邁加碼福利：老師像「超人」

李添焜（左起）、范瀞文、方冠中及王崇憲獲得教育部全國師鐸獎的最高榮耀。（記者洪臣宏攝）

2025/09/10 16:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市114年度資深暨特殊優良教師表揚大會今（10）日登場，市長陳其邁預祝全市老師「教師節快樂」，他說，老師像「超人」，除了要扮演好老師，還要協助學生家庭碰到的困境，他宣布加碼福利措施，感謝全體教師長年的貢獻與付出。

表揚大會在高市社教館舉行，獲獎有特殊優良教育人員25位，各領域傑出教師93位，服務滿40年49位、服務滿30年641位、服務滿20年731位、服務滿10年448位優秀教師，共計1987位獲獎人員。其中高雄特殊教育學校李添焜、左營高中范瀞文與鳳山國中方冠中、五福國中王崇憲獲得教育部全國師鐸獎。

請繼續往下閱讀...

陳其邁說，老師是重要的教育支柱，感謝大家對教育的犧牲與奉獻，今年教師節敬師禮券金額從600元提高至1000元，加碼各級學校教職員健檢費用，與心理諮商機構合作提供教育人員每年5次免費心理諮商服務，持續建置教師身心健康支持系統。

為提升教保服務品質，高雄市公立幼兒園自114學年度起已全面調降師生比至1比12，減輕老師的負擔，同時新增甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等5行政區公立幼兒園教保員地域加給。

市長陳其邁頒獎給獲師鐸獎的左營高中老師范瀞文。（記者洪臣宏攝）

高雄市表揚優良教師，今年有1987位獲獎人員。（記者洪臣宏攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法