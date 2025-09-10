高雄車站商業大樓招商又流標 議員揭「 這2問題」影響投資意願

高雄車站商業大樓二度流標，引起地方議論，民代則點名高鐵南延與大都更計畫，讓投資者感到疑慮。（記者王榮祥攝）

2025/09/10 16:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄車站商業大樓第二次公告招商再次流標，引方地方焦慮，擔心後續高鐵與大都更工程，會對車站周遭帶來交通衝擊，喊話交通部與高雄市政府應積極協助台鐵公司。

關切高雄車站發展的高市議員黃香菽、張博洋，都評估高鐵南延計畫與大都更案，恐將對車站周遭帶來無可避免的衝擊，特別是商業運作與交通面向，這兩大問題也可能會影響投資者的意願。

張博洋說，創造良好投資環境、比起降低投標門檻或降低權利金更重要，尤其高雄車站商業設施扮演高雄中軸線經濟復甦關鍵角色，這絕非台鐵一間公司的責任，交通部必須更詳細說明高鐵計劃利多與衝擊評估，高市府則要將周邊都更規劃，商業聚落整合做好。

黃香菽認為，台鐵專長在運輸、不是招商，招商條件再怎麼優化，短期內恐怕很難吸引廠商投入，建議高雄市政府完全協助，運用市府整體規劃的策略，整合包括車站在內的周邊空間，同時設法緩和重大工程對交通的衝擊，讓業者能看到更多機會。

立委李昆澤則有三點觀察與建議，首先是高市府應加速高雄車站周圍都更進度與商圈強化應、交通部應充分說明高鐵延伸進度、台鐵公司要更積極邀標，同時研議改善招商條件。

立委李昆澤針對台鐵高雄車站商業大樓招商提出三點建議，呼籲交通部、高市府、台鐵都應努力。（翻攝臉書）

高市議員張博洋建議交通部應更積極協助台鐵招商。（翻攝臉書）

高市議員黃香菽建議高市府完全協助台鐵商業大樓招商。（翻攝臉書）

