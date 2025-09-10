為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    廖宜琨轟侯市府未推「生生有鮮奶」 教育局稱評估財源、研議可行模式

    新北市議會民進黨團總召廖宜琨呼籲新北市府應將「增鈣鮮奶政策」納入明年度預算，盡快落實。（廖宜琨提供）

    新北市議會民進黨團總召廖宜琨呼籲新北市府應將「增鈣鮮奶政策」納入明年度預算，盡快落實。（廖宜琨提供）

    2025/09/10 16:30

    〔記者黃政嘉／新北報導〕台北、雲林等多個縣市已率先推動「生生有鮮奶」政策，保障學生營養之外，也支持本土酪農，新北市議會民進黨團總召廖宜琨今批評新北市作為全國最大直轄市，儘管財劃法修正，卻仍遲遲未動，他痛批侯市府施政怠惰消極、缺乏魄力，呼籲市府應將「增鈣鮮奶政策」納入明年度預算，盡快落實。教育局今回應，市府持續審慎評估財源，研議可行的多元模式。

    廖宜琨說，目前新北市的做法僅止於在營養午餐中提供乳品或豆漿，但這遠遠不足以滿足學童基本的鈣質需求，民進黨團上個會期已透過臨時動議提案，要求新北市推動「生生有鮮奶」政策，但市府卻以經費不足為由推託。

    廖宜琨提到，如今財劃法修正後，新北市財政資源大幅擴充，而推動「生生有鮮奶」所需預算僅區區3.3億元，市府完全有能力承擔，財源已到位，卻還要孩子繼續等待，台北孩子能每天補充鮮奶營養，但新北學童卻被排除在外，宛如「次等兒童」，市府不該讓孩子的成長機會輸在新北。

    對於廖宜琨提出意見，教育局今回應，新北市府重視學童營養，目前營養午餐已搭配鮮奶或豆漿，並加入高鈣食材，如起司、黑芝麻、凍豆腐、海苔等，提供多元鈣質來源，弱勢學生透過「幸福晨飽」也能選擇鮮乳，兼顧健康與平權，另市府也持續審慎評估財源，並研議可行的多元模式，例如「都會區兌換券、偏鄉專案配送」等多元作法，兼顧不同地區特性與需求，確保政策落實且資源公平。

