台南鯤鯓紅樹林水上市集 9/20海陸雙響精彩登場

台南市南區鯤鯓湖區域，於2024年首辦獨特的紅樹林水上市集活動。（記者王俊忠翻攝）

2025/09/10 16:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區公所為推廣在地觀光產業、活化社區經濟，將於9月20日（週六）盛大舉辦「2025年四鯤鯓紅樹林水上市集」。今年以「舢筏啟航・鯤鯓潮市」為主題，結合四鯤鯓豐富的海洋文化與紅樹林自然生態，打造全台唯一的海、陸市集體驗，邀請大家共襄盛舉。

南區公所強調，這是全台獨一無二的水上市集，民眾不必出國就可在台南鯤鯓湖體驗在「水上交易購物」的樂趣。

包括南市副市長葉澤山、立委林俊憲與市府有關部門首長、地方議員與里長們都出席10日的宣傳記者會。林俊憲希望中央與地方政府攜手合作、把鯤鯓湖、場地環境整理的更好，強化觀光吸引力；葉澤山也說，鯤鯓地區有豐富的紅樹林自然生態、文化與漁業產業，做好整合與包裝會更精彩。

南區區長蕭琇華表示，區公所在地方觀光及特色發展不遺餘力，希望能發展出屬於南區的文化觀光DNA，繼去年首辦這活動，今年努力整合既有資源舉行，活動以鯤鯓湖碼頭與龍山寺為核心，匯集陸上與水上兩大主題市集，水上市集有6攤、陸上市集50攤。

「水上市集-漁人豐收筏」透過活化當地閒置舢筏，讓民眾能搭乘觀光船筏登船購物，體驗台灣在地獨特的「水上交易」樂趣；「陸上市集-鯤鯓豐物市」則在鯤鯓龍山寺前廣場集結特色品牌攤商與餐車，提供在地美食與文創商品，展現社區多元活力。

活動內容也相當豐富多元，包含「潮汐共鳴音樂會」、結合地方地標的「鯤鯓尋秘定向越野」，以及可深入紅樹林秘境的「生態觀光船導覽」。主辦單位邀請各地民眾於9月20日上午10點到下午6點，到南區鯤鯓湖碼頭與龍山寺廟前體驗結合自然、藝術與在地產業的獨特市集，更多活動詳情及最新消息，可關注南區公所網站及臉書粉專「南區公所-黃金南區好行」及「趣鯤鯓 找回海洋之心」。

台南市南區公所結合市府與地方有關單位協助鯤鯓地區於9月20日舉行水陸雙響的紅樹林水上市集系列活動。（記者王俊忠攝）

台南市南區鯤鯓湖區域，於近年啟動紅樹林船筏觀光生態之旅活動。（記者王俊忠翻攝）

今年9月20日（週六）盛大舉辦的2025年四鯤鯓紅樹林水上市集系列活動與流程。（南區公所提供）

