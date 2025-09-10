為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南鯤鯓紅樹林水上市集 9/20海陸雙響精彩登場

    台南市南區鯤鯓湖區域，於2024年首辦獨特的紅樹林水上市集活動。（記者王俊忠翻攝）

    台南市南區鯤鯓湖區域，於2024年首辦獨特的紅樹林水上市集活動。（記者王俊忠翻攝）

    2025/09/10 16:24

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區公所為推廣在地觀光產業、活化社區經濟，將於9月20日（週六）盛大舉辦「2025年四鯤鯓紅樹林水上市集」。今年以「舢筏啟航・鯤鯓潮市」為主題，結合四鯤鯓豐富的海洋文化與紅樹林自然生態，打造全台唯一的海、陸市集體驗，邀請大家共襄盛舉。

    南區公所強調，這是全台獨一無二的水上市集，民眾不必出國就可在台南鯤鯓湖體驗在「水上交易購物」的樂趣。

    包括南市副市長葉澤山、立委林俊憲與市府有關部門首長、地方議員與里長們都出席10日的宣傳記者會。林俊憲希望中央與地方政府攜手合作、把鯤鯓湖、場地環境整理的更好，強化觀光吸引力；葉澤山也說，鯤鯓地區有豐富的紅樹林自然生態、文化與漁業產業，做好整合與包裝會更精彩。

    南區區長蕭琇華表示，區公所在地方觀光及特色發展不遺餘力，希望能發展出屬於南區的文化觀光DNA，繼去年首辦這活動，今年努力整合既有資源舉行，活動以鯤鯓湖碼頭與龍山寺為核心，匯集陸上與水上兩大主題市集，水上市集有6攤、陸上市集50攤。

    「水上市集-漁人豐收筏」透過活化當地閒置舢筏，讓民眾能搭乘觀光船筏登船購物，體驗台灣在地獨特的「水上交易」樂趣；「陸上市集-鯤鯓豐物市」則在鯤鯓龍山寺前廣場集結特色品牌攤商與餐車，提供在地美食與文創商品，展現社區多元活力。

    活動內容也相當豐富多元，包含「潮汐共鳴音樂會」、結合地方地標的「鯤鯓尋秘定向越野」，以及可深入紅樹林秘境的「生態觀光船導覽」。主辦單位邀請各地民眾於9月20日上午10點到下午6點，到南區鯤鯓湖碼頭與龍山寺廟前體驗結合自然、藝術與在地產業的獨特市集，更多活動詳情及最新消息，可關注南區公所網站及臉書粉專「南區公所-黃金南區好行」及「趣鯤鯓 找回海洋之心」。

    台南市南區公所結合市府與地方有關單位協助鯤鯓地區於9月20日舉行水陸雙響的紅樹林水上市集系列活動。（記者王俊忠攝）

    台南市南區公所結合市府與地方有關單位協助鯤鯓地區於9月20日舉行水陸雙響的紅樹林水上市集系列活動。（記者王俊忠攝）

    台南市南區鯤鯓湖區域，於近年啟動紅樹林船筏觀光生態之旅活動。（記者王俊忠翻攝）

    台南市南區鯤鯓湖區域，於近年啟動紅樹林船筏觀光生態之旅活動。（記者王俊忠翻攝）

    今年9月20日（週六）盛大舉辦的2025年四鯤鯓紅樹林水上市集系列活動與流程。（南區公所提供）

    今年9月20日（週六）盛大舉辦的2025年四鯤鯓紅樹林水上市集系列活動與流程。（南區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播