為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    羅東倉前路身障停車格被當成自家車庫停霸王車？ 宜蘭縣府說話了

    羅東鎮倉前路已改採智慧停車，但有一席身障車格未納入，引發停霸王車質疑聲浪。（圖由張姓讀者提供）

    羅東鎮倉前路已改採智慧停車，但有一席身障車格未納入，引發停霸王車質疑聲浪。（圖由張姓讀者提供）

    2025/09/10 16:18

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮倉前路7月下旬起改採智慧停車，但有一席身障車格未納入，傳出被當成自家車庫長期占用。宜蘭縣政府交通處今天（10日）回應，領用身障車牌及持有身障手冊者可免費停放身障車格，若是一般車輛占用身障車格，可報警開單告發。

    張姓讀者向本報爆料，羅東鎮倉前路路邊停車格已改為智慧停車，唯獨全聯超市前方1席身障停車格未納入，他發現1輛有放殘障停車證件的轎車，在此車格連續停放半個月，由於當地已無收費員開單計費，他質疑有人鑽法規漏洞停霸王車。

    張姓讀者說，根據他上網查詢，身障停車每天有6小時免費，超過上限就要收費，羅東鎮倉前路取消收費員開單，長期停在這裡的身障停車格，可省下不少費用，日後恐有更多身障車輛開到此處停霸王車。

    宜蘭縣政府交通處解釋，宜蘭縣公有停車場收費及管理自治條例第9條規定，領用身障者專用車輛牌照、車內擋風玻璃放置身障者車位識別證或身障手冊，符合其中1項條件便可免費停車，身障車輛如果停放一般車輛停車位，每天6小時內免費。

    縣府交通處說，符合規定的車輛可免費停放身障車格，並無鑽法規漏洞或停霸王車問題，如果一般車輛停在身障車格，屬於違規停車，可報請警方開單罰款。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播