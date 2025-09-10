羅東倉前路身障停車格被當成自家車庫停霸王車？ 宜蘭縣府說話了

羅東鎮倉前路已改採智慧停車，但有一席身障車格未納入，引發停霸王車質疑聲浪。（圖由張姓讀者提供）

2025/09/10 16:18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮倉前路7月下旬起改採智慧停車，但有一席身障車格未納入，傳出被當成自家車庫長期占用。宜蘭縣政府交通處今天（10日）回應，領用身障車牌及持有身障手冊者可免費停放身障車格，若是一般車輛占用身障車格，可報警開單告發。

張姓讀者向本報爆料，羅東鎮倉前路路邊停車格已改為智慧停車，唯獨全聯超市前方1席身障停車格未納入，他發現1輛有放殘障停車證件的轎車，在此車格連續停放半個月，由於當地已無收費員開單計費，他質疑有人鑽法規漏洞停霸王車。

張姓讀者說，根據他上網查詢，身障停車每天有6小時免費，超過上限就要收費，羅東鎮倉前路取消收費員開單，長期停在這裡的身障停車格，可省下不少費用，日後恐有更多身障車輛開到此處停霸王車。

宜蘭縣政府交通處解釋，宜蘭縣公有停車場收費及管理自治條例第9條規定，領用身障者專用車輛牌照、車內擋風玻璃放置身障者車位識別證或身障手冊，符合其中1項條件便可免費停車，身障車輛如果停放一般車輛停車位，每天6小時內免費。

縣府交通處說，符合規定的車輛可免費停放身障車格，並無鑽法規漏洞或停霸王車問題，如果一般車輛停在身障車格，屬於違規停車，可報請警方開單罰款。

