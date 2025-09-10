為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    兄弟檔返鄉幫媽媽賣文旦拿金牌！ 花蓮文旦評鑑出爐

    瑞穗鄉農會今天舉辦文旦柚果品評鑑，依照果肉風味、甜度等綜合評分。（記者花孟璟攝）

    瑞穗鄉農會今天舉辦文旦柚果品評鑑，依照果肉風味、甜度等綜合評分。（記者花孟璟攝）

    2025/09/10 16:19

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年南部文旦因颱風歉收，花蓮瑞穗文旦則因開花不良造成減產2成，都讓產地價水漲船高，每公斤批發價從去年個位數字漲到15、16元以上！瑞穗鄉農會今天舉辦花蓮縣文旦柚果品評鑑，共有42戶農民參加，共有12戶拿到金銀銅牌獎。

    奪得金牌獎的65歲農民黃貴珍，每年她的2個兒子戴廷翰、戴浩為都會返鄉幫賣文旦，哥哥甚至為此9年前創立農企業「農心未泯」，替花東地區只會務農、卻不懂行銷販售的農民販售產品。戴廷翰說，家中文旦果園傳承3代，位於溫泉路旁都是50年的老欉，多年來從沒參加過比賽，去年回鄉幫忙時，只是拿賣剩的去比賽就拿到銀牌，家人開始有信心，今年特地挑選優質文旦參賽，一舉就拿到金牌。他說，瑞穗的風土特別適合文旦生長，只要用心照顧，不是鶴岡也能拿金牌。

    金牌得主羅玉珠與先生邱金華在鶴岡有4甲地的文旦、咖啡園，擁有30多年老經驗，羅玉珠說，果園採用天然草生有機栽培，不使用除草劑，用心照顧的文旦風味絕佳，受到顧客青睞，目前園內的文旦已快銷售一空！

    另2位金牌文旦得主鄭美珠、黃文昇都是資深農民，鄭美珠認為，友善農法栽培種出來的文旦，口感及風味都更好，今年因為開花期著果不良，造成減產2成，為了顧好品質，讓文旦在欉紅等到這幾天才開始採收，品質好才能抓住老主顧。

    主辦今年花蓮文旦評鑑的瑞穗鄉農會表示，今年共有42戶農友報名參加，每人繳交200台斤文旦，今天請到花蓮農改場等專家評審依外觀色澤、肉質風味、甜度、果皮厚度及種子數進行綜合評分，共選出4金4銀4銅，金牌有黃文昇、鄭美珠、羅玉珠、黃貴珍；銀牌林東山、劉秀錦、楊道明、林心寬；銅牌陳增坤、汪翊灴、林文金、胡明珠。

    花蓮瑞穗鄉的老欉文旦年齡平均超過50年，種出來的文旦果肉細緻甜度高。（記者花孟璟攝）

    花蓮瑞穗鄉的老欉文旦年齡平均超過50年，種出來的文旦果肉細緻甜度高。（記者花孟璟攝）

    花蓮文旦評鑑結果出爐，4戶金牌得主一起大合照。（記者花孟璟攝）

    花蓮文旦評鑑結果出爐，4戶金牌得主一起大合照。（記者花孟璟攝）

    兄弟檔戴廷翰（右）、戴浩為（左）代表母親黃貴珠來領獎，2人文旦季就回鄉幫忙賣文旦。（記者花孟璟攝）

    兄弟檔戴廷翰（右）、戴浩為（左）代表母親黃貴珠來領獎，2人文旦季就回鄉幫忙賣文旦。（記者花孟璟攝）

