鹿港「水五金特定區」分4期開發？ 地方期待「一次到位」

彰化縣鹿港鎮頂番婆聚落是「水龍頭故鄉」。（記者劉曉欣攝）

2025/09/10 16:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕歷經7年時間，彰化鹿港「水五金田園生產聚落特定區」計畫，已取得內政部都市計畫委員會大會初步通過，但審議內容略有調整，除了原訂「示範區」的產業專區外，與居民息息相關的「生活核心區」將分成4期開發，地方認為應「一次到位」，不要再等下去了。

縣府建設處表示，近期將辦理為期1個月的公開展覽，公展結束會辦地方辦說明會，讓出席民眾陳述意見，所有意見都會記錄，並送交內政部都委會審議。

縣議員凃淑媚指出，「水五金特定區」計畫面積約785公頃，其中719公頃已從特定農業區變更為一般農業區，特定區將規劃開闢4公里長的「水龍頭大道」外環道。原來版本是鹿港鎮廖厝里劃設30公頃的產業專區，作為「示範區」先開發，其餘則同步規劃開發。

凃淑媚強調，但目前調整先開發「示範區」，加上第一期11公頃的「生活核心區」。其餘59公頃的「生活核心區」納入第2期到第4期再逐步推動，由於只先做41公頃與民眾落差太大，加上目前規劃20米外環道、污水廠用地都將徵收開闢，民眾擔心土地先被徵收，等分期開發又可能要分割土地，還不如一次做到底，因為這不只解決農地工廠，也是「水龍頭故鄉」翻轉成為彰化次都心重要關鍵。

鹿港頂番婆是全國農地工廠指標，2018年由行政院拍板定案，確定以新訂都市計畫方式來辦理，「示範區」將包括產業服務中心與25米隔離綠帶。

彰化縣鹿港鎮頂番婆聚落幾乎都是農地，讓發展受到限制。（資料照，彰化縣政府提供）

