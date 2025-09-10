模擬考作文「媽媽是代理孕母」引熱議 翰林致歉

近日大學北區模擬考作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發軒然大波，翰林出版董事長暨總經理陳彥良今發聲明表達歉意。（圖擷取自「翰林 相信學習」粉專）

2025/09/10 16:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕近日大學北區模擬考作文題目以「我的媽媽是代理孕母」為題，要學生以第一人稱撰寫，描述內心想法與感受，引發軒然大波，翰林出版董事長暨總經理陳彥良今針對試題審題把關不周，造成考生在作答時感到困惑或不適，並引起教師與家長之關注，表達歉意，承諾將透過強化審題流程、建立多重審題機制、命題師資專業提升等3方面進行檢討與改進。

該作文題目經多名網友在社群平台發文披露後，引發社會熱烈討論。有考生認為題目過於敏感，涉及倫理與身體物化爭議，不適合成為作文考題；也有家長及學生批評，題目設計逼迫考生須接受既定框架。更產生許多關於「器官借用」、女性淪為「生產工具」的討論，有人甚至直呼「太噁心」。

風波延燒1日，陳彥良稍早於「翰林 相信學習」粉專發表公開聲明，內容提到，模擬考試對於考生掌握學習成效有很大幫助，因此公司承辦模擬考試皆嚴謹規劃並落實每個細節；但此次疏失顯示仍有不足與不周延之處，將會深切檢討，並改善命題與審題流程。

陳彥良也提出改善的3點立即性措施，首先是「強化審題流程」，將邀請更多專業教師與專家參與題目審查，以更全面的視角來檢視每一道題目；其次為「建立多重審題機制」，增加題目適切性、敏感性及倫理的檢驗環節，確保試題兼具教育意義與符合社會期待；第三則是「命題師資專業提升」，將加強命審題團隊的專業訓練，以更謹慎與專業態度面對命題及審題工作。

陳彥良在聲明最末提到，優質的考題不僅是知識的檢測，更是價值觀的傳遞。將以此事件為戒，未來會用最高的標準檢視試題品質，以提供更完善的模擬考服務來協助考生面對大考，感謝各位的監督與指教。

