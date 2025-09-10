為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    防海難善後擺爛！船東責任保險加嚴 10/15起限制承保公司條件

    帛琉籍天使輪2023年7月沉沒高雄港外海錨泊區。（資料照）

    2025/09/10 15:47

    〔記者蔡昀容／台北報導〕船隻進出我國商港，必須投保船東責任保險（P&I），保證其事故善後能力。但有些保險公司制度不健全，未必會積極處理海事案件，交通部航港局5月修法，針對船東責任保險的承保公司，必須達到指定條件，否則不得進港，新制度10月15日正式上路。

    海難船隻公司或保險公司消極不作為，導致殘油、船體移除等善後費用由我國墊付時有所聞，事後我國提出求償，多也難以追回。

    為避免類似情況發生，並維持海域安全及秩序，交通部航港局要求進出我國商港船隻，必須投保船東責任保險，並針對保單內容進行審查。然而，仍有保險公司體質不健全，承擔風險能力較差，導致海難善後仍要我國墊付。

    根據統計，2021年迄今，航港局、海保署、港務公司等單位，合計墊付5.7億元。帛琉籍天使輪號2023年沉沒高雄港外海錨泊區，船公司及保險公司態度消極，殘油、船體移除等均未積極處理；2024年凱米颱風造成8貨輪擱淺，僅2艘船隻積極善後，其餘船隻保險公司消極，甚至無作為。

    交通部航港局5月修正「交通部航港局審查責任保險文件注意事項」，指定承保公司條件，確保有善後處理能力。注意事項規定，船東應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司或具國際信評機構評等達BBB以上的保險公司投保P&I保險，符合資格的保險業者共47家。

    航港局表示，新制將於10月15日正式上路，未符資格船舶屆時不得進港。今年1至8月進出商港的船隻，符合要求的船舶占比高達96.7%，尚有百餘艘未符合規定。

    不過航港局考量業者實務需求，針對已向國際信評機構申請評等，但尚未取得信評結果的保險公司，於今年10月15日前提出相關證明文件者，經航港局確認，將暫時同意其承保船舶進出我國商港至明年4月15日止。航港局呼籲，未符資格船舶應盡速向合規保險公司投保。

