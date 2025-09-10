丹娜絲7月重創嘉縣 義竹鄉跟進10/10普發5000元紓困

受丹娜絲颱風影響，義竹鄉成為重災區，圖為災後台電搶修電力情形。（資料照）

2025/09/10 15:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風7月重創嘉義縣，繼太保市、梅山鄉提出普發現金規劃案，重災區義竹鄉為協助災民紓困，義竹鄉民代表會主席黃金獅今在臨時會中提案，針對7月31日前設籍義竹鄉鄉民普發5000元「民生紓困金」，獲現場10席代表無異議通過，鄉公所本週將制定自治條例並送代表會審查，接續提出墊付預算案，「所會」已達共識，將加速審查程序，預計10月10日發放。

義竹鄉代會今召開第22屆第15次臨時會，黃金獅提出議案「為減輕鄉民因颱風及豪雨災損後的財產重大損失，請公所能發放鄉民每人5000元民生紓困金」，獲所有代表支持通過。

請繼續往下閱讀...

黃金獅說，受丹娜絲颱風、0728西南氣流豪雨影響，義竹鄉災損嚴重，災民生活困苦、家園重建之路漫長，為了減輕災民財產損失負擔，開會前就召集鄉民代表達成共識，在義竹鄉財政有餘裕且不舉債原則下，普發紓困金幫助災民。

黃金獅表示，義竹鄉年度總預算一年約8000萬元經費結餘，義竹鄉約1萬5800餘人，預算經費約8000萬元，足以支應、不用舉債。

義竹鄉長黃政傑說，今天開會前已與鄉代會討論過，代表會今提出建議案，公所今召開鄉務會議過後，明天提案自治條例，待代表會通過完成法律程序，後續審議預算案，將於10月10日透過各村發放。

義竹鄉公所與義竹鄉民代表會已達成共識，將加速審查「民生紓困金」建議案，預計10月10日可發放。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法