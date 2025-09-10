台北公館圓環13日開拆 新北交通局促搭捷運、改道2路線

「公館圓環」為北市南區重要交通樞紐，同時也是新北市新店區民眾行經羅斯福路到台北市、永和區民眾經福和橋往返北市基隆路的交通必經要道。（記者翁聿煌攝）

2025/09/10 15:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北市羅斯福路與基隆路口「公館圓環」將於13日展開拆除作業及地下道填平工程，「公館圓環」為北市南區重要交通樞紐，同時也是新北市新店區民眾行經羅斯福路到台北市、永和區民眾經福和橋往返北市基隆路的交通要道，拆除圓環期間勢將影響到行車動線與時間，建議新北市民往返新店及永和區改道行駛，新北市交通局表示，會提醒市民即早因應，雙北交通控制中心也會保持密切聯繫。

台北市新建工程處規畫，拆除工期共計65天，預計11月16日完成，施工期間原則維持現況車行動線及車道配置，但因道路容量將降低，建議民眾提前分流行駛，新北市永和區民眾往返台北市改走永福橋、新北市新店區民眾改走景隆街接興隆路2段經辛亥隧道到辛亥路。

新北市副議長陳鴻源說，福和橋是永和民眾往來北市的重要通行路段，盼台北市能盡快完成減少影響，他會持續向台北市政府反映民眾的聲音，爭取清楚的指示牌、即時的資訊更新，以及完善的交通疏導，盡可能降低對大家生活的衝擊。

議員黃心華表示，過去公館圓環的肇事率高，為降低事故、減少車流衝突及改善人行環境，台北市府做出拆除圓環及填平地下車道的專業決策，各方不妨拭目以待，若未來成效不彰，自然會受各方公評。

新北市交通局表示，依照台北市提供的公館圓環工程交通維持計畫，對新北市境內道路影響不大，但北市境內基隆路和羅斯福路的路口延滯會增加，因此民眾若擔心耽誤時間，永和區往返北市可改走永福橋，新店區可改走辛亥隧道銜接基隆路。

交通局表示，新北市會再加強宣導呼籲大家多搭乘大眾運輸及捷運、減少壅塞，雙北交通控制中心也會即時監控，如果施工期間出現壅塞影響到新北市交通，會立即反映給北市府，協調調整因應。

