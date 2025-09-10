日本超夯1電器在機場遭攔下 旅客嘆：託運、隨身都不行

旅遊前務必做好功課，心愛的戰利品才能順利帶回國。示意圖。（資料照）

2025/09/10 17:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊採買戰利品最怕踩雷！一名網友分享，姊姊赴日旅遊時，特地幫親友代購4支「USB瀏海電捲棒」，卻在出境時被機場人員告知「託運、隨身都不行」，結果只能當場全數丟棄。根據日本國土交通省規定，若電髮棒、直髮梳等產品的鋰電池無法拆卸，不論隨身或托運都禁止攜帶，讓不少不知情的旅客直呼「太冤了」。

網友近日在Threads分享，姊姊前往日本旅遊時，順便幫親友代購4支USB瀏海電捲棒，卻在出境時被機場人員告知「無法攜帶」，無論放在隨身行李或託運都不行，當初購買時，店員也沒有提醒不能帶上飛機，最後只好忍痛丟掉，損失了將近3千元台幣。讓原PO直呼，「超傻眼欸，真的要特別注意」。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「這枝瀏海電熱梳，日本機場應該已經收走了幾百隻」、「我們當初在機場也被丟掉，地勤人員的說法跟其他人一樣就是安全問題，但又補充是之前好像有人拿充電式的電棒卷傷人，所以才會更嚴謹處理這件事」、「我之前要搭郵輪去日本本來也要帶，上網查很多人都說飛機不行啊，但郵輪可以」。

根據日本國土交通省規定，電池式護髮產品在飛行過程中可能因意外操作而過熱，引發火災，因此攜帶時需特別留意。若電髮棒、離子夾、直髮梳等產品的鋰電池可拆卸，且容量不超過160Wh，旅客可將電池放在隨身行李帶上飛機；但若電池無法拆卸，無論是隨身還是託運行李，都禁止攜帶出入境。

