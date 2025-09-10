丹娜絲重創老屋比鴿舍還破敗 台南災後重建有溫暖

郭姓兄弟原本破損的家屋。（六甲區公所提供）

2025/09/10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，多戶弱勢家庭原本愁雲慘霧，如今因公私協力逐步重拾生活希望。七甲里的70歲郭大哥與身心障礙的弟弟相依為命，住在破舊的三合院中，丹娜絲重創老屋，嚴重漏水，屋內泥濘不堪，甚至比鴿舍還不如。營造公司勘查後，認定已無修復可能，遂決定送上一座貨櫃屋，並貼心加裝冷氣與床鋪，更將地基墊高60公分以防再次淹水。由於施工環境艱難，還特別借用鄰地闢路進行吊裝作業，僅僅3天，兄弟倆便擁有遮風避雨的新家。

同樣令人動容的，還有六甲區一位90歲獨居黃姓阿嬤的屋舍受損，兒子本身也是災民，無力同時照顧母親。就在最困難時刻，民間營造業主動伸出援手，會同區公所勘查後，隨即進場施工，僅10日便完成修繕。能再次安穩入住房屋，讓母子倆頻頻向公所與企業道謝。

六甲區公所主秘高英唐說，颱風造成當地逾700戶受損，其中40戶屬弱勢家庭。中央資源尚未到位前，皇昌營造無償承擔16戶低收戶、邊緣戶修繕，主動伸援並積極訪視災戶，效率快到令人吃驚，展現企業回饋社會的責任。

市府統計，災後受損超過20平方公尺並登記修繕媒合者達3570戶，現勘完成率逾99%，其中971戶已完成簽約進入施工；另有2545戶選擇不需媒合。弱勢戶列管320戶，已簽約258戶，目前169戶修繕完成、61戶施工中，其餘預計近期完工。

市府秘書長尤天厚表示，公私協力是災後重建關鍵，感謝各界善心企業雪中送炭，讓受災戶不再孤單，共同迎向重建新生活。

六甲區公所主秘高英唐分享郭家兄弟災戶修繕的溫暖故事。（記者洪瑞琴攝）

七股區西寮里災區已完成修繕最新情況。（台南市府提供）

