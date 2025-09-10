板橋車站商業空間租賃案 鐵道局︰租期最長15年

鐵道局宣布板橋車站商業空間租賃案。（圖由鐵道局提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部鐵道局今天（10日）公告「板橋車站地下1樓東、西兩側商業空間建物租賃案」，租期為10年，續約以1次為限，期間不得超過5年。鐵道局表示，這項租賃案採公開標租方式辦理出租，由承租人執行標的的經營管理，並出資執行本案標的經營所需的裝修作業、設備修繕及重置，以及租賃期間各項管理維護工作。

鐵道局表示，這項租賃案標的位於高鐵板橋車站地下1樓旅客出站東、西兩側商業空間，東、西兩側面積各為568.34平方公尺及542.00平方公尺。板橋車站是北台灣重要交通要塞之一，連接各種地面及地下交通設施，包含板橋長途客運站、板橋公車總站、高鐵站及捷運板橋站，使板橋站成為台北都會區副都心（板橋區）的核心及交通樞紐，交通便捷、商機無限。

鐵道局表示，全案投標須知及其相關附件的詳盡內容，請在本案公告期間到交通部鐵道局網站最新消息下載。若欲至現場勘查者，請於公告日起1週內與鐵道局聯絡人聯繫，交通部鐵道局將於114年9月18日及同年月23日上午10時至12時、下午2時至4時辦理現場勘查事宜。

鐵道局表示，有意願參與標租的廠商，投標文件應在10月15日下午5時止寄達「新北市政府郵局43號信箱」，以寄達之郵戳為憑，逾期恕不受理；以親送或其他方式送達主辦機關者，恕不受理。如需進一步詳細資訊，請洽交通部鐵道局謝小姐02-80723333分機5509。

另外，鐵道局將在9月11日（週四）下午1時30分，在台北新板希爾頓酒店宴會樓2樓如意C、D、E廳（新北市板橋區民權路88號），舉辦「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」暨「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」招商說明會。

鐵道局表示，要參與招商說明會的投資人點擊【報名連結】進行線上報名，取得最新招商資訊也可提交【線上提問單】。

