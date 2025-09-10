竹市護城河3老樹生病枯萎成危木 民代批市府失職籲全面防治

新竹市護城河近期出現3棵老樹生病枯萎成危木情形，市議員廖子齊批市府失職，籲全面防治，不要只是移除，讓護城河景觀及文化綠地逐漸流失。（記者洪美秀攝）

2025/09/10 15:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市護城河畔是市民休閒散步的場域之一，但近期卻發生老樹枯萎成危木，恐影響市民安危情形。

市議員廖子齊接獲陳情指出，護城河畔有3株樹木嚴重枯萎，經市府請樹醫檢查確認樹幹因白蟻或腐朽菌危害導致中空、乾枯，已列為危木，近期將移除。這3棵老樹包括銀樺樹及2棵榔榆樹。其中府後街側的榔榆樹，因臨護城河畔、樹形優美，是許多民眾經過會打卡拍照的位置，此次枯萎成危木，讓市民很不捨。籲市府全面檢測樹木狀況，不要等樹木病入膏肓無法挽救就只能砍掉移除。

請繼續往下閱讀...

市府表示，先前獲報已請樹醫診治，但因樹況持續惡化，市府將擇期移除，維護市民步行安全，同時也會進行全面檢測與防治，以維護城河城市景觀。

廖子齊說，白蟻危害屬長期隱患，防治不應等到樹木出現空心、斷裂才補救，建議納入市府例行維護及定期防治制度。尤其腐朽菌具傳染性，能透過孢子或根部接觸傳播，若初期即刻處理仍可控制，但市府卻在樹木已嚴重枯死後才介入，顯示監測機制不足，市府失職未防治，恐讓護城河綠帶景觀與市民安全陷入持續危機。

她說，短時間內發生多株樹木枯萎，已非單一樹木問題，籲市府針對護城河樹木進行全面檢測與土壤檢驗，且需建立白蟻定期防治與腐朽菌早期監測制度，且要公布補植與後續養護計畫，確保護城河綠帶不因一再移除而破碎。護城河是市中心重要的歷史景觀與公共綠地，市府若僅止於「移除」而無積極作為，等同讓護城河逐步失去綠蔭與文化價值。

新竹市護城河近期出現3棵老樹生病枯萎成危木情形，市議員廖子齊批市府失職，籲全面防治，不要只是移除，讓護城河景觀及文化綠地逐漸流失。（記者洪美秀攝）

新竹市護城河近期出現3棵老樹生病枯萎成危木情形，市議員廖子齊批市府失職，籲全面防治，不要只是移除，讓護城河景觀及文化綠地逐漸流失。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法