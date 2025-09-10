回應北市府拆公館圓環QA 守環發起人：可從標線改善著手

台大城鄉所學生兼發起人彭軍皓表示，有看到市府最近在社群列出問答回應外界質疑，但部分並不合理。（記者董冠怡攝）

2025/09/10 15:18

〔記者董冠怡／台北報導〕「公館圓環守環行動」今天中午在台灣大學的羅斯福路、舟山路口（銘傳國小旁）持續舉行宣講活動，呼籲市府暫緩拆除公館圓環、重啟協商並公開事故、模擬、工法等資料以利大眾檢核。台大城鄉所學生兼發起人彭軍皓表示，有看到市府最近在社群列出問答回應外界質疑，但部分並不合理，該團當然也很在意生命安全，因此，希望市府先從標線改善著手，至少可以減少進出環動線不清楚而衍生的A2、A3事故。

彭軍皓表示，生命安全很重要也認同，每一條生命背後都是一個家庭，公館圓環A1事故（造成人員當場或24小時內死亡）只有1件，A2（造成人員受傷或超過24小時死亡）、A3事故（僅有車輛財物受損）也可能導致其他家庭破碎，然而A2、A3事故發生主因為市府沒把公館圓環當成是圓環對待，未提供應有的標線和號誌，導致用路人不知如何進、出環，進而產生意外，強調其實可以透過標線、號誌改善先行調整，市府卻不願意嘗試。

請繼續往下閱讀...

彭軍皓指出，市府宣稱公車專用地下道填平，不會影響其餘相關公車行駛動線安排，實際上，市府針對施工期間的公車配套措施，只是把原本行駛地下道的公車，挪至平面行走，現有羅斯福路的路幅，如果還要再塞進百餘輛次公車，整體交通勢必大打結。此外，救護車本來也會走地下道，未來改駛平面後，當上下班尖峰要通過，必須得跟汽機車、公車爭道；鄰近基隆路上的古亭消防分隊，進出動線會否受到施工圍路影響，目前也未見因應方案。

