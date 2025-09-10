澎湖西瀛虹橋整修 垃圾在海域四處漂流引民怨

西瀛虹橋進行整修工程，現場凌亂不堪。（記者劉禹慶攝）

2025/09/10 15:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議員蘇育德在社群平台發文，指稱西瀛虹橋近來在整修工程，裝有廢機油的瓶罐、廢棄物掉入海中，其中又有許多揮發性原料，擔心影響觀瞻，並對海洋造成污染。澎湖縣政府工務處接獲通報後，立即派員清理。

蘇育德表示，觀音亭內海域疑似虹橋維護工程原料、裝有廢機油的瓶罐、廢棄物掉入海中，其中又有許多揮發性原料。查海堤沿路上有更多油漆刷、原料桶都隨意擺放，推測因此受大潮刮入海中，已要求澎湖縣政府儘速處理並究責，工務處已派員進行清理。

近來澎湖縣大型活動主舞台，幾乎都集中在馬公觀音亭，包括泳渡澎湖灣、澎湖國際海上花火節、澎湖追風音樂燈光節等。園區內著名景點「西瀛虹橋」，更是花火施放重要地標，但因花火施放造成橋面毀損，澎湖縣政府表示，西瀛虹橋自啟用以來已逾20年，長期受海風與鹽霧侵蝕，結構出現鏽蝕與混凝土剝落等現象，為確保公共安全及延長使用年限，今年配合花火節活動結束後進場全面施工，預計至明年3月底完成。

此次整修不僅進行橋體防蝕與結構補強，也將全面更新景觀燈具與汰換電力線路，以改善長期以來的照明易故障問題。施工期間，彩虹橋將全面封閉，夜間燈光亦暫停啟用，並封鎖橋下部分水域。西瀛虹橋多年來是花火節及觀音亭園區的象徵性場域，透過此次整修，不僅提升安全性，也讓夜間燈光景觀煥然一新，工程完成後，將以更安全、更亮麗的姿態重新與大家相見。

整修現場旁潮間帶，處處可見工程垃圾。（蘇育德提供）

