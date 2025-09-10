為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    教師節、中秋節、國慶連假 國道費率一次看

    連假收費措施。（高公局提供）

    連假收費措施。（高公局提供）

    2025/09/10 15:00

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年十月連續假期多，交通部高速公路局今天（10日）說明，教師節、中秋節、國慶日連假期間，為分散尖峰時段車流，高公局將實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施。

    高公局提醒，用路人在高速公路發生事故時，多半習慣直接撥打「110」報案，因110係由縣市警察局勤務指揮中心接聽，如用路人不熟悉現場環境而無法正確表達所在位置，將不利公警派員前往現場。

    高公局與公路警局合作，在1968 App增加「警政報案」功能。讓用路人在國道遭遇緊急狀況時，可單鍵撥號直接連絡轄區公警大隊。若用路人手機定位為開啟狀態，轄區公警大隊就能立即掌握報案者所在國道位置，就近派遣員警前往現場，儘速協助用路人排除事故，以降低二次事故發生機率。

    高公局建議用路人，出門前先確認1968 App的設定選項中是否有出現自己所在國道里程，如係顯示「未開啟定位」，則使用「警政報案」功能時，轄區公警大隊將無法於系統中掌握報案者所在位置，請用路人特別注意。

    警政報案App。（高公局提供）

    警政報案App。（高公局提供）

