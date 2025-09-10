為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中首支企業義消分隊正式成軍 女性分隊長領軍超吸睛

    台中首支企業義消分隊正式成軍。（消防局提供）

    台中首支企業義消分隊正式成軍。（消防局提供）

    2025/09/10 14:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市政府消防局今（10）日上午舉行「中陽企業義勇消防分隊成軍典禮」，這是全市第一支由企業成立的義消分隊，別具里程碑意義，典禮由消防局長孫福佑主持，現場不僅完成授旗與頒發聘書儀式，更展現產官攜手守護城市安全的決心。

    最引人注目的焦點，是這支分隊的首任分隊長，由中陽集團策略營運處處長張聞雨擔綱，她不僅任職集團逾10年，還主動投入消防志工的行列，更以女性身分帶領整個分隊，突破傳統「男性為主」的刻板印象，亮眼的外型加上專業幹練的氣質，讓她在典禮上成為全場焦點。

    張聞雨表示，加入義消的過程並不輕鬆，每個階段都需要學習大量知識與技能，但她深刻感受到隊員們的熱情與投入，不論男女都同樣全力以赴，她強調：「能以義消的身分守護市民，是榮耀，更是責任，希望自己的角色能鼓勵更多女性同仁勇於參與，在消防志工的領域展現女性力量。」

    消防局長孫福佑指出，中陽企業義消分隊的成立，代表台中市義消體系開啟新的篇章，不僅能強化防救災能量，也象徵公私協力的新典範。

    中陽集團董事長張博鈞則強調，成立企業義消分隊是落實企業社會責任的重要實踐，他說：「我們希望透過實際投入，打造更安全的生活環境，同時也展現企業與市府攜手共創『安全城市』的重要一步。」

    女性分隊長領軍超吸睛。（消防局提供）

    女性分隊長領軍超吸睛。（消防局提供）

