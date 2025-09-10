睽違16年重返彰化！全國環保盃桌球賽開打 獎盃用回收木做成

全國環保盃桌球賽獎盃用回收木材做成，雖無金光閃閃，卻多了渾然天成的自然味。（環保局提供）

2025/09/10 14:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕睽違16年重磅回歸了！一年一度的全國環保盃桌球錦標賽，今天（10日）起一連3天在彰化縣體育館登場，這次比賽不只聚集全台環保局處單位同場較勁，最吸睛的竟然是獎盃，沒有金屬閃閃發亮，而是用回收木材做成，充滿環保味。縣長王惠美更親自下場揮拍，來回發球、接球毫不手軟，身手不輸專業選手，現場掌聲不斷。

比賽隊伍共有28隊、超過400名選手參加，包括環境部、各縣市環保局和中油、中鋼、台電等單位。這也是繼2009年後，彰化縣再次主辦這項全國性賽事，場面熱鬧。

本身就很愛打桌球的王惠美，也忍不住下場小試身手，幾顆俐落的回殺球動作，立刻贏得滿堂喝采。王惠美說，這次比賽除了球技交流，也把環保做得很徹底，現場不提供瓶裝水，改用桶裝水搭配自備環保杯，午餐則用自助餐加上環保餐具，連獎盃都由回收木材再製，既有特色又能傳達永續理念。

環境部常務次長沈志修致詞肯定彰化，不僅運動風氣盛，環保成績同樣亮眼。他以垃圾破袋檢查為例，讓彰化人均垃圾量壓到每天0.476公斤，比全國平均還低，去年更拿下七項「甲等」和三項「優等」，都是環保局同仁的辛苦成果。

彰化縣環保局表示，今年賽事主視覺以「東螺溪」為核心，象徵人與自然共生。比球外同時安排選手到永靖成美文化園參訪，希望大家除了拚戰桌球，也能交流感情、體驗彰化的人情味。

本身就很愛打桌球的彰化縣長王惠美也下場小試身手。（環保局提供）

彰化縣睽違16年今天起一連3天再度主辦全國環保盃桌球錦標賽，場面熱鬧。（環保局提供）

