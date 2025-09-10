為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    烏魚子變鳳梨酥！ 勞動部南分署推15款創意中秋禮挺公益

    台南市雅比斯生命關懷協會推出「月映脆情中秋義式脆餅禮盒」。（勞發署雲嘉南分署提供）

    台南市雅比斯生命關懷協會推出「月映脆情中秋義式脆餅禮盒」。（勞發署雲嘉南分署提供）

    2025/09/10 14:01

    〔記者楊金城／台南報導〕中秋佳節將至，勞動力發展署雲嘉南分署精選15款來自「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導單位的特色禮盒，邀請民眾以行動支持在地，即日起可在專屬網站「好時光靚市集」選購，也為弱勢就業者創造更多機會。

    雲嘉南分署長劉邦棟表示，多元就業開發方案及培力就業計畫發展社區產業、地方創生，分署精選6家單位推出15款具在地特色的中秋禮盒，讓消費者在送禮時能感受傳統與創新的巧妙融合。

    其中，雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會推出的「李記烏魚子鳳梨酥禮盒」與「海中寶烏金條禮盒」、嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社的「好嘉筍禮盒」及台南市雅比斯生命關懷協會的「月映脆情中秋義式脆餅禮盒」，都展現了地方食材與節慶文化的完美結合。

    此外，臺灣共融協會推出的「We are fine together 動物同樂會禮盒」、「Flying into outer space 外星球的午茶時光禮盒」與「Diving into the sea 寧靜時刻禮盒」，台南市安安社會福利發展協會推出的「甜入杏福禮」、「喜得心願盒」與「安安柚淨禮」，以及嘉義市啟智協會的「中秋雲霧茶禮盒」、「團圓禮盒」與「花樣禮盒」，讓消費者在送禮同時兼做公益，心意更添意義。

    劉邦棟說，多元就業方案與培力計畫至今在雲嘉南地區補助近兩千個就業計畫，創造逾1.3萬個工作機會，未來將持續邀請專家協助單位強化商品力與創新力，讓在地產業與弱勢就業持續茁壯。

    嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社推出「好嘉筍禮盒」。（勞發署雲嘉南分署提供）

    嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社推出「好嘉筍禮盒」。（勞發署雲嘉南分署提供）

    雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會的「李記烏魚子鳳梨酥禮盒」，將地方特展烏魚子結合傳統鳳梨酥，碰出絕妙鹹香新滋味。（勞發署雲嘉南分署提供）

    雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會的「李記烏魚子鳳梨酥禮盒」，將地方特展烏魚子結合傳統鳳梨酥，碰出絕妙鹹香新滋味。（勞發署雲嘉南分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播