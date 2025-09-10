烏魚子變鳳梨酥！ 勞動部南分署推15款創意中秋禮挺公益

台南市雅比斯生命關懷協會推出「月映脆情中秋義式脆餅禮盒」。（勞發署雲嘉南分署提供）

2025/09/10 14:01

〔記者楊金城／台南報導〕中秋佳節將至，勞動力發展署雲嘉南分署精選15款來自「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導單位的特色禮盒，邀請民眾以行動支持在地，即日起可在專屬網站「好時光靚市集」選購，也為弱勢就業者創造更多機會。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，多元就業開發方案及培力就業計畫發展社區產業、地方創生，分署精選6家單位推出15款具在地特色的中秋禮盒，讓消費者在送禮時能感受傳統與創新的巧妙融合。

請繼續往下閱讀...

其中，雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會推出的「李記烏魚子鳳梨酥禮盒」與「海中寶烏金條禮盒」、嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社的「好嘉筍禮盒」及台南市雅比斯生命關懷協會的「月映脆情中秋義式脆餅禮盒」，都展現了地方食材與節慶文化的完美結合。

此外，臺灣共融協會推出的「We are fine together 動物同樂會禮盒」、「Flying into outer space 外星球的午茶時光禮盒」與「Diving into the sea 寧靜時刻禮盒」，台南市安安社會福利發展協會推出的「甜入杏福禮」、「喜得心願盒」與「安安柚淨禮」，以及嘉義市啟智協會的「中秋雲霧茶禮盒」、「團圓禮盒」與「花樣禮盒」，讓消費者在送禮同時兼做公益，心意更添意義。

劉邦棟說，多元就業方案與培力計畫至今在雲嘉南地區補助近兩千個就業計畫，創造逾1.3萬個工作機會，未來將持續邀請專家協助單位強化商品力與創新力，讓在地產業與弱勢就業持續茁壯。

嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社推出「好嘉筍禮盒」。（勞發署雲嘉南分署提供）

雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會的「李記烏魚子鳳梨酥禮盒」，將地方特展烏魚子結合傳統鳳梨酥，碰出絕妙鹹香新滋味。（勞發署雲嘉南分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法