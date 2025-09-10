雲林肉品市場休市4天首日拍賣均價曝光 估中秋後價格回穩

雲林肉品市場今為休市4天後開市首日。（記者李文德攝）

2025/09/10 13:57

〔記者李文德／雲林報導〕全國拍賣豬隻最多的雲林肉品市場經過4天休市後，今（10）日中午前拍賣均價約106.5元，比中元節前一天109.91元減少3.41元左右。總經理黃加安表示，近日豬價都在105元區間徘徊，不過中秋前可能還有一波漲幅，可能和中元節前差不多，節後可望逐步回穩。

雲林肉品市場9月5日中元節前一天毛豬拍賣均價每公斤109.91元，經過3天休市，加上農業部徵休1天後，今天為開市首日。黃加安指出，今日拍賣頭數約2205隻，截至中午前均價為106.5元，比中元節前略減，不過與去年均價95.35元相比，漲幅超過10元，且以往開市首日也可望拍賣2400頭，不過近期豬隻供應減少，也讓今年度開市後拍賣頭數尚缺約200頭左右。

黃加安分析，2019年全國肉品市場拍賣豬隻超過674萬隻豬，不過到去年為止約622萬隻左右，拍賣隻數已減少50萬隻，判斷可能是因為飼養成本上漲，光前2年10公斤的仔豬約2500至2800元，不過迄今已上看4000多元；近期又因為極端氣候影響，豬舍炎熱導致豬隻吃不下，加上染病、下痢等因素導致換肉率差。

黃加安指出，一隻豬從幼崽養到可拍賣規格成豬約200天，但近年來因仔豬換肉率不佳，豬農為考量成本等因素，可能會將已成長至120公斤豬隻延長飼養時間，等養到130公斤左右才拍賣，種種以上原因可能都是豬隻近期供應吃緊，價格居高不下的原因。

黃加安估計，近日拍賣豬隻價格大約都是落在105元區間，應不會有太大漲幅，不過中秋節前可能還有一波上漲空間，預期應該會與中元節前差不了多少，需要等到中秋後價格才有望回穩，讓民眾感受到親民價。

雲林肉品市場估計，中秋節前豬肉可能還有一波漲幅，但應前與中元前差不多，節後可望逐漸回穩。（記者李文德攝）

