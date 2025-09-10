基隆七堵鐵道公園午後時光 9/13在月台吃便當、DIY親子童玩

基隆七堵鐵道紀念公園的七堵車站有百年歷史，古色古香。（記者盧賢秀攝）

2025/09/10 13:55

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆七堵鐵道公園的木造七堵舊站，已有128年歷史，是北台灣縱貫線最早的木造車站，極具歷史軌跡的車站，市府文化觀光局13日舉辦「鐵道流轉・七堵午後時光」系列活動，邀請民眾一起在月台吃便當、親子童玩DIY等，回憶昔日的鐵道文化。

七堵舊火車站建於1897年，市府重組木造舊火車站，古色古香，許多民眾打卡的熱門景點。文觀局結合在地社區團隊，13日起週末假日在七堵鐵道紀念公園舉辦「鐵道流轉・七堵午後時光」系列活動，在假日午後帶領民眾走進鐵道記憶。

文觀局指出，這次活動以「音樂×市集×童玩」為主軸，除了音樂活動外，也邀請民眾一起在月台吃便當，重現火車月台經典場景，邊吃鐵路便當邊體驗鐵道文化，還有親子童玩DIY、特色胖卡與美食小農市集，同時在七堵鐵道周邊彩繪「金三角彩繪區」，活動當天完成拍照打卡上傳還能獲得限量好禮。

「鐵道流轉・七堵午後時光」將於9月13、14、20、21日及10月18、19日的假日午後舉辦，相關活動內容，請上基隆市文化觀光局官方網站及臉書查詢。

