海洋保育在地守護計畫徵件起跑 海保署最高補助100萬元

2025/09/10 13:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海洋委員會海洋保育署今（10）日宣布，「2026年海洋保育在地守護計畫」徵件活動正式啟動，收件至10月15日截止。海保署表示，明（2026）年最高補助深耕團體每年新台幣100萬元，邀請所有熱心投入海洋保育的團體踴躍參與。

海保署說明，自2020年度啟動以來，「海洋保育在地守護計畫」已成為全台海洋守護者的重要平台。至2024年底，累計共有104個團體參與，遍佈台灣四面八方。這些默默耕耘的團隊，舉辦超過1350場教育推廣活動、影響人數超過70000人次；完成3108場公民科學家調查、回報8196筆珍貴的生態調查資料；並動員8210班次的巡守隊，努力維護著海洋保護區的生態。2025年度更有58個地方團體參與此計畫，未來期待能有更多團隊響應，讓守護海洋的行動擴展至台灣每一片海洋、每一段海岸與離島。

海保署表示，2026年的徵件主題聚焦於「潔淨海洋行動」、「棲地復育行動」、「海洋保育推廣」、「友善釣魚行動」、「海洋保護區巡護」及「海洋公民調查」六大面向，徵件採線上報名。

