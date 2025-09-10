台南丹娜絲屋損慰助金核發率近百分百 逾11.8億

台南市府秘書長尤天厚說明復原工作進度。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/10 13:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲風災至今已逾兩個月，台南市災後復原工作已進入尾聲。市府統計，屋損慰助金核發率已達99.6%，金額逾11.8億元。南市府秘書長尤天厚今（10）日偕同團隊說明進度，並感謝中央、企業與慈善團體協助，也呼籲部分媒體勿以過時畫面偏頗報導，「幫不上忙沒關係，但也不要扯後腿」。

市府統計，慰助金總受理件數5萬2046件，扣除待釐清、退件、補件後，可受理件數為4萬6163件。截至昨日止，累計已核撥4萬5975件，金額達11億87800萬元。其中，未達20平方公尺者2萬9641件、20平方公尺至未達100平方公尺1萬3931件、100平方公尺以上2403件，幾乎全數完成撥付。

尤天厚表示，過去兩個月來，市府團隊日以繼夜處理慰助金審核與核發，在中央大力支持下，制度設計與執行快速到位。然而，近期仍有部份媒體與網路社群不斷播放兩個月前的災情影像，甚至藉此攻擊市府救災不力。他直言，外界或許無法理解數據背後的辛勞，但每一筆核發與修繕媒合，都有同仁與志工的「血淚付出」，「我們嘗盡人間冷暖，但社會的善意仍讓人感到溫暖」。

在建築物修繕方面，市府已建立媒合機制，協助災民盡快完成修繕，目前大多案件已順利簽約。他呼籲，社會應推廣善意，給予災民更多支持，而非僅呈現惡意批評。

另針對中央宣布20平方公尺以下加碼補助1萬元，市府民政局表示，原則上將依既有審核名單直接撥款，細節確定後將正式公告。

工務局則說明，部分災民因農曆7月民俗因素延後簽約，已啟動第二波媒合修繕簽約獎勵金，凡於10月6日前完成簽約者，可獲1.5萬元尾款獎勵金，盼加速修繕腳步，讓災民早日恢復正常生活。

