竹市城隍祭遶境弄丟小黃包 杜聖聰開心失而復得

新竹市上週六的竹塹中元城隍祭遶境活動，因人潮相當多，其中銘傳大學教授杜聖聰的黃色包包弄丟，裏面有珍貴的Labubu玩偶及紀錄片修訂稿，幸熱心人士拾獲及警方保管，讓他失而復得，相當感謝警方及市民的協助。（照片取自杜聖聰臉書）

2025/09/10 13:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市上週六舉行竹塹中元城隍祭奉旨賑孤遶境活動，因參與人數眾多，銘傳大學教授兼媒體人杜聖聰不慎弄丟黃色的小背包，除是德國紅點的設計款背包，裡面還有iPad、Labubu玩偶和籌拍竹蓮寺紀錄片的修訂稿，原以為沒機會找回來，沒想到有好心人士撿到後送到北門派出所，晚間到北門派出所詢問時竟有熱心人士拾獲送到派出所，讓他的黃色包包失而復得，讓杜聖聰感動及感謝說，這是台灣最美麗的風景，更是城隍祭典中的一段暖心小故事。

警方指出，李先生在當天上午9點半，在經國路二段一家超商內拾獲該背包，內有平板電腦及多項貴重物品，於是送交北門派出所，而背包失主杜聖聰正忙著籌備拍攝紀錄片素材，包包內除 iPad，還放有小玩偶及紀錄片拍攝用的重要椅子。杜聖聰也提到，因當天城隍祭人潮眾多，原不抱希望能尋回失物，晚間8點多到北門派出所詢問時，當時值班警員熱情提到確實有人撿到他的包包，經他確認及核對內容物後，便迅速將背包還他，讓他很感謝拾獲者的愛心及警方的保管與協助。

而當天城隍祭確實因人潮相當多，遺失案件也不少，杜聖聰的包包能失而復得，也成為祭典中的一場佳話。

